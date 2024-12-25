NANA內衣寫真秀完美S曲線：怎麼有人躺著也小腹也是平的？！網友：沒有刺青更美了

女團After School出身的演員NANA（林娜珍）公開了一組性感內衣寫真，展現了完美的S型身材，引發熱議。

NANA通過個人SNS發佈了三張寫真照片，並附文「My calvins」，分享了自己的近況。 照片中她身穿某品牌的黑色內衣，躺在沙發上擺出各種姿勢。 四肢纖細，即使躺著也小腹平坦，無可挑剔的性感S型曲線讓看者讚歎不已。 不好網友還發現NANA以往的刺青幾乎看不到了。



早前NANA 的刺青一度登上熱搜，肩膀、鎖骨、大腿、小腿、腳踝等都有刺青，圖案多樣，分佈廣泛。 當時就有不少網友猜測是假的，但後來又有網友爆料刺青全都是真的，由此引發了廣大網友的熱烈討論。



영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

某次節目中，NANA提及自己刺青的原因以及媽媽希望她能夠洗掉刺青。 NANA表示：「媽媽說想看到乾淨的身體，拜託我洗掉，刺青時其實也得到了媽媽的同意，所以她讓我洗掉的時候我也很爽快地洗掉了。」 NANA 還說到了刺青時的心境，稱：「那段時間確實心情沉重，刺青是我表達情感的一種方式，雖然有人會覺得我在用無知的行為對抗痛苦，但對當時的我來說刺青是能夠舒緩我情緒的唯一方法。 後來我逐漸好轉，重拾平穩的狀態，媽媽就提議我把刺青洗掉。」 聽了 NANA 的話，主持人也表示：「媽媽為了靠近妳，真的有在好好思考（靠近妳的）順序。」 NANA 回覆她說：「她有考慮那時的我最需要什麼，她覺得我最想做什麼就讓我去做吧，現在想想真的覺得自己是個傻瓜。 （刺青曝光時）成了輿論的焦點，很多人都好奇我為什麼刺了那麼多，我當時想總有一天會告訴大家的，沒想到這一天來得那麼快。」为了妈妈，NANA決定洗掉刺青，即使比紋身時痛苦5倍，她也全然忍受了一切，後來提起時也非常淡然。

看到NANA內衣寫真的網友們忍不住評價：「難以想像我和她是同一個地球上的女人，太完美了」、「沒有刺青更美」、「突然覺得對不起我男友」等。

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