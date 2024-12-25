【韓網熱門】被大讚的邊佑錫的Season's Greeting！網友：怎麼能這麼帥？

一到年末，各大經紀公司就會推出明星藝人們的Season's Greeting，今年大熱的邊佑錫也不例外。

收到Season's Greeting的粉絲們都大讚「太帥了」，紛紛po出了實物。



2025 변우석 시즌그리팅

예쁜 우서기가 한가득이라 너무 좋아

그중에 체크우석 미쳐따ㅜㅜ#변우석 #Byeonwooseok pic.twitter.com/ZEllKDIaRY — Sunny (@ttongttong_ok) December 24, 2024







Merry christmas





변우석 시즌그리팅 너무 예뻐pic.twitter.com/9qTBS3XaQk — 트루 (@po_oq____truth_) December 24, 2024

韓國網友評論：

1.啊啊啊啊啊啊，現在還能買到嗎？

2. 他真的超會挑周邊

3. 我買了我買了，可是還沒收到

4. 這質感太絕了

5. 照片太帥了，打開箱子的時候因為被帥到忍不住感嘆

6. 我太會買東西了

7. 這審美太棒了，他太會拍照片了，粉絲忍不住想買

8. 我今天在公司收到的，同事們都誇很好看

9. 我今天也收到了，傳奇級

10. 女友視角也太絕了，刺激我的異性戀本能

11. 照片風格選得太好了，邊佑錫好會拍

12. 經紀公司很懂邊佑錫清純又可愛的美麗，審美有很好，每次拍的照片都很喜歡

13. 這公司審美太好了

15. 每次都能看到他不為人知的另一面

16. 他怎麼會這麼拍照片，每次拍的都那麼帥，太帥了

17. 好想和他結婚

18. 這是我買的第一個SG，我好幸福啊

19. 可是為什麼沒有標記公休日??? 是買的人都不用嗎？ 買來收藏用的？？ 不太適用

20. 太帥了，完全就是寫真啊

21. 邊佑錫的公司怎麼這麼會幹活啊

22. 邊佑錫公司肯定有特別懂審美的藝術家

23. 總之，雖然不知道罪名，就是很想起訴他！！！！！！太完美了

原文：https://theqoo.net/square/3543761276

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