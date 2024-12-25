【韩网热门】被大赞的边佑锡的Season's Greeting！网友：怎么能这么帅？

一到年末，各大经纪公司就会推出明星艺人们的Season's Greeting，今年大热的边佑锡也不例外。

收到Season's Greeting的粉丝们都大赞「太帅了」，纷纷po出了实物。



2025 변우석 시즌그리팅

예쁜 우서기가 한가득이라 너무 좋아

그중에 체크우석 미쳐따ㅜㅜ#변우석 #Byeonwooseok pic.twitter.com/ZEllKDIaRY — Sunny (@ttongttong_ok) December 24, 2024







Merry christmas





변우석 시즌그리팅 너무 예뻐pic.twitter.com/9qTBS3XaQk — 트루 (@po_oq____truth_) December 24, 2024

韩国网友评论：

1.啊啊啊啊啊啊，现在还能买到吗？

2. 他真的超会挑周边

3. 我买了我买了，可是还没收到

4. 这质感太绝了

5. 照片太帅了，打开箱子的时候因为被帅到忍不住感叹

6. 我太会买东西了

7. 这审美太棒了，他太会拍照片了，粉丝忍不住想买

8. 我今天在公司收到的，同事们都夸很好看

9. 我今天也收到了，传奇级

10. 女友视角也太绝了，刺激我的异性恋本能

11. 照片风格选得太好了，边佑锡好会拍

12. 经纪公司很懂边佑锡清纯又可爱的美丽，审美有很好，每次拍的照片都很喜欢

13. 这公司审美太好了

15. 每次都能看到他不为人知的另一面

16. 他怎么会这么拍照片，每次拍的都那么帅，太帅了

17. 好想和他结婚

18. 这是我买的第一个SG，我好幸福啊

19. 可是为什么没有标记公休日??? 是买的人都不用吗？ 买来收藏用的？？ 不太适用

20. 太帅了，完全就是写真啊

21. 边佑锡的公司怎么这么会干活啊

22. 边佑锡公司肯定有特别懂审美的艺术家

23. 总之，虽然不知道罪名，就是很想起诉他！！！！！！太完美了

原文：https://theqoo.net/square/3543761276

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