「ACE忙內」泰民澳門首場個唱即將於明年1月4日登場！演唱會粉絲福利再升級 不容錯過

各位TAEMate（泰民粉絲名）請留意！繼10月5日舉辦香港首場個人演唱會後，泰民將於2025年1月4日在澳門舉行《2024-25 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN MACAU》。想再次感受泰民經典舞台如《Move》、《Want》、《Danger》、《Advice》、《Guilty》，那就不要錯過這次的泰民澳門個人演唱會！

一向寵粉的泰民，此次升級了票價$1888的福利，所有購買此票價的粉絲皆可參與演唱會後的SEND-OFF環節，這是與泰民近距離互動的難得機會！大家千萬不要錯過此次澳門場的個人演唱會！

今年可謂是泰民豐收的一年。8月19日，他推出了迷你五輯《ETERNAL》，恰逢他個人出道10周年的重要時刻，同時也是他加入新經紀公司後的首張專輯，因此備受矚目與期待。這不僅標誌著泰民音樂生涯的新篇章，更讓各界對他的音樂和表現充滿期待。



除了發行新專輯外，泰民還擔任了早前已播畢的男團競演綜藝節目《Road to Kingdom: Ace of Ace》的主持人，為後輩們提供悉心的指導與建議。泰民不僅在舞台上表現出色，在節目中展現了他的多面性，果然是「ACE忙內」！

在「2024 KGMA」頒獎典禮上，泰民更是斬獲最佳SOLO藝人獎、最佳藝人獎及人氣獎三大獎項，再次證明了他超高的人氣！未來，泰民必定會帶來更多驚喜的舞台表演！

《2024-25 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN MACAU》將於2025年1月4日（星期六）晚上7點，在澳門新濠影匯綜藝館舉行。票價由港幣/澳門幣888元起，門票已於2024年11月21日（星期四）中午12點在澳門新濠影匯 www.studiocity-macau.com 和大麥網 damai.cn 正式公開發售。



《2024-25 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN MACAU》

日期：2025年1月4日（星期六）

時間：晚上7點整

地點：新濠影匯綜藝館

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,888 / $1,488 / $1,188 / $1,088 / $888

公開發售：2024年11月21日（星期四）中午12點起

訂購網站：http://www.studiocity-macau.com / http://www.damai.cn

主辦單位：未來文化、萬星國際娛樂文化、YJPARTNERS

粉絲福利詳情：

$1,888門票：彩排（全體）、歡送環節（全體）、親筆簽名海報（70名）、親筆簽名小卡（40名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,488門票：歡送環節（100名）、親筆簽名海報（20名）、親筆簽名小卡（10名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,188門票：親筆簽名海報（10名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$888門票：官方海報（全體）、小卡（全體）

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