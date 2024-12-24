《驚人的星期六》年下男姜勳狂撩太妍成就「兩行詩」名場面，現場暴動喊：提早下班！去聚餐～

網友留言：「連我都久違地心動了」、「那個讓錄影中斷的男人：年下男姜勳」、「太妍的反應跟同事們的反應太爆笑了」、「瘋了瘋了」

近年出演多部熱門韓劇作品《衣袖紅鑲邊》、《小女子》、《走進你的時間》、《致我的解離》的人氣演員姜勳，訪談中也提過自己是少女時代太妍的忠實粉絲，更坦言會進入演藝圈也是因為太妍，這次出演綜藝節目《驚人的星期六》與本命相見，製造出的心動名場面成為了網路的熱門話題。



▼姜勳：「我會當演員，也是因為太妍，非常感謝。」還帶來了以前買的少女時代CD，足足珍藏了17年之久。



特別是這一段，主持人請姜勳用「太妍」二字來創作一段兩行詩，姜勳短短兩句話，讓現場的人完全坐不住了！！！他說：「（太）太妍努那（姐姐），（妍）年下男怎麼樣呢？」（韓文中妍跟年是同音）在搭配上他迷人的口音，現場瞬間陷入瘋狂狀態，集體爆走～～～：「下班了！去聚餐～。」、「不錄了不錄了。」、「麥克風拿掉！」





▼這一段不管看幾次都好爆笑！XDDD 無人能敵啊...。這一片段在各社群網站論壇都引發了熱烈的討論。



▼影片加碼，太妍幫姜勳戴耳機！底下有網友幫忙查好兩人的年齡差：「我查好了！太妍 35 歲 姜勳 33 歲 你們倆個給我去結婚喔！❤❤」



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞