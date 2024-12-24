租賃半年！池睿恩成為《Running Man》固定成員，粉絲湧入官方IG留言：非常失望、池睿恩何時離開

22日播出《Running Man》公開「「超酷RM年末派對下篇」，在當天的節目中，宣佈池睿恩成為固定成員。

劉在錫回想起池睿恩首次出演《Running Man》的6月，說：「睿恩現在變成了成員...像我們這樣播出很久的節目，粉絲們對成員們的變動會比較敏感。」雖然很擔心，但是也欣慰地說：「睿恩為我們的節目注入很多活力。」其他成員也起哄要她請客，金鍾國則開玩笑說：「不用請客～分一點酬勞給我們就行了。」



接著，池睿恩發表加入《Running Man》的感想說：「我很榮幸能加入長壽綜藝節目，成爲藝人之後，如果問我『想上什麼節目？』我一定會說《Running Man》。」並展示少女時代的〈The Boys〉無伴奏舞蹈，引發現場笑聲一片。



《Running Man》從2010年開始連續14年播出，延續獨一無二的「長壽綜藝」的命脈。特別是海外粉絲群強大的節目特性上對成員們的變動非常敏感，對新加入的成員很反感。對此，池睿恩也沒能逃過粉絲們的犀利的目光，惡意留言接連不斷，她還因此關閉 IG 的留言。



在宣布池睿恩成為固定成員後，也讓不少海外粉絲在官方 IG 留言：「真的不想看池睿恩在《Running Man》，特別沒意思，只會喊叫，遊戲也不太會玩」、「只要有原本的成員就很有趣，池睿恩何時離開」、「真的非常失望」、「池睿恩OUT」、「希望池睿恩不要繼續出演節目，因爲她所有的反應都是假的」、「這是真的嗎」等等。

而《Running Man》崔馨仁PD近期接受採訪也表示：「池睿恩本來就和所有成員合作得很好，HAHA、池錫辰、梁世燦都是這樣，金鐘國和宋智孝也加入的話應該會很有趣。」並表示即使池睿恩加入，租賃制度也不會結束。同時，崔馨仁PD也強調：「我想說請多多關照睿恩，她說會看所有的留言，希望大家多多支持睿恩的加入。」



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