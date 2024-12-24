「ACE忙内」泰民澳门首场个唱即将於明年1月4日登场！演唱会粉丝福利再升级 不容错过

各位TAEMate（泰民粉丝名）请留意！继10月5日举办香港首场个人演唱会后，泰民将於2025年1月4日在澳门举行《2024-25 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN MACAU》。想再次感受泰民经典舞台如《Move》、《Want》、《Danger》、《Advice》、《Guilty》，那就不要错过这次的泰民澳门个人演唱会！

一向宠粉的泰民，此次升级了票价$1888的福利，所有购买此票价的粉丝皆可参与演唱会后的SEND-OFF环节，这是与泰民近距离互动的难得机会！大家千万不要错过此次澳门场的个人演唱会！

今年可谓是泰民丰收的一年。8月19日，他推出了迷你五辑《ETERNAL》，恰逢他个人出道10周年的重要时刻，同时也是他加入新经纪公司后的首张专辑，因此备受瞩目与期待。这不仅标志著泰民音乐生涯的新篇章，更让各界对他的音乐和表现充满期待。



除了发行新专辑外，泰民还担任了早前已播毕的男团竞演综艺节目《Road to Kingdom: Ace of Ace》的主持人，为后辈们提供悉心的指导与建议。泰民不仅在舞台上表现出色，在节目中展现了他的多面性，果然是「ACE忙内」！

在「2024 KGMA」颁奖典礼上，泰民更是斩获最佳SOLO艺人奖、最佳艺人奖及人气奖三大奖项，再次证明了他超高的人气！未来，泰民必定会带来更多惊喜的舞台表演！

《2024-25 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN MACAU》将於2025年1月4日（星期六）晚上7点，在澳门新濠影汇综艺馆举行。票价由港币/澳门币888元起，门票已於2024年11月21日（星期四）中午12点在澳门新濠影汇 www.studiocity-macau.com 和大麦网 damai.cn 正式公开发售。



《2024-25 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN MACAU》

日期：2025年1月4日（星期六）

时间：晚上7点整

地点：新濠影汇综艺馆

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,888 / $1,488 / $1,188 / $1,088 / $888

公开发售：2024年11月21日（星期四）中午12点起

订购网站：http://www.studiocity-macau.com / http://www.damai.cn

主办单位：未来文化、万星国际娱乐文化、YJPARTNERS

粉丝福利详情：

$1,888门票：彩排（全体）、欢送环节（全体）、亲笔签名海报（70名）、亲笔签名小卡（40名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,488门票：欢送环节（100名）、亲笔签名海报（20名）、亲笔签名小卡（10名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,188门票：亲笔签名海报（10名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$888门票：官方海报（全体）、小卡（全体）

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