NANA内衣写真秀完美S曲线：怎么有人躺著也小腹也是平的？！网友：没有刺青更美了

女团After School出身的演员NANA（林娜珍）公开了一组性感内衣写真，展现了完美的S型身材，引发热议。

NANA通过个人SNS发布了三张写真照片，并附文「My calvins」，分享了自己的近况。 照片中她身穿某品牌的黑色内衣，躺在沙发上摆出各种姿势。 四肢纤细，即使躺著也小腹平坦，无可挑剔的性感S型曲线让看者赞叹不已。 不好网友还发现NANA以往的刺青几乎看不到了。



早前NANA 的刺青一度登上热搜，肩膀、锁骨、大腿、小腿、脚踝等都有刺青，图案多样，分布广泛。 当时就有不少网友猜测是假的，但后来又有网友爆料刺青全都是真的，由此引发了广大网友的热烈讨论。



영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

某次节目中，NANA提及自己刺青的原因以及妈妈希望她能够洗掉刺青。 NANA表示：「妈妈说想看到干净的身体，拜托我洗掉，刺青时其实也得到了妈妈的同意，所以她让我洗掉的时候我也很爽快地洗掉了。」 NANA 还说到了刺青时的心境，称：「那段时间确实心情沉重，刺青是我表达情感的一种方式，虽然有人会觉得我在用无知的行为对抗痛苦，但对当时的我来说刺青是能够舒缓我情绪的唯一方法。 后来我逐渐好转，重拾平稳的状态，妈妈就提议我把刺青洗掉。」 听了 NANA 的话，主持人也表示：「妈妈为了靠近你，真的有在好好思考（靠近你的）顺序。」 NANA 回覆她说：「她有考虑那时的我最需要什么，她觉得我最想做什么就让我去做吧，现在想想真的觉得自己是个傻瓜。 （刺青曝光时）成了舆论的焦点，很多人都好奇我为什么刺了那么多，我当时想总有一天会告诉大家的，没想到这一天来得那么快。」为了妈妈，NANA决定洗掉刺青，即使比纹身时痛苦5倍，她也全然忍受了一切，后来提起时也非常淡然。

看到NANA内衣写真的网友们忍不住评价：「难以想像我和她是同一个地球上的女人，太完美了」、「没有刺青更美」、「突然觉得对不起我男友」等。

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