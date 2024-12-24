「SMTWON LIVE」30週年公演登陸倫敦！2025年6月開唱

SM娛樂宣佈「SMTOWN LIVE」共演正式英國。

2024年12月24日SM娛樂宣佈為紀念公司成立30周年，「SMTOWN LIVE 2025」的歐洲演出地點定為英國倫敦，並將於2025年6月28日舉辦。

此次「SMTOWN LIVE 2025」倫敦演出是繼2011年「SMTOWN LIVE」巴黎演出之後，時隔約14年再次在歐洲舉辦的演唱會。 在全球粉絲的熱切期待下，這次倫敦演出將成為SM娛樂30年來積累的獨特音樂和多樣表演完美融合的盛大節日。 從2008年首次巡演開始，「SMTOWN LIVE」已經成功在首爾、紐約、洛杉磯、巴黎、迪拜、聖地牙哥、東京、北京、上海、曼谷、新加坡等全球主要城市舉辦，奠定了其作為全球公演品牌的聲譽。



為紀念公司成立30周年舉辦的「SMTOWN LIVE 2025」計畫從2025年1月11日至12日於首爾拉開巡演序幕。

包括SM娛樂主要藝人在內的豪華陣容將帶來史無前例的舞台表演。 此次「SMTOWN LIVE 2025」倫敦演出由SM娛樂與歐洲合作夥伴Frontrow聯合主辦，承諾為粉絲們獻上一場難忘的演出。



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