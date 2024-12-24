「SMTWON LIVE」30周年公演登陆伦敦！2025年6月开唱

SM娱乐宣布「SMTOWN LIVE」共演正式英国。

2024年12月24日SM娱乐宣布为纪念公司成立30周年，「SMTOWN LIVE 2025」的欧洲演出地点定为英国伦敦，并将於2025年6月28日举办。

此次「SMTOWN LIVE 2025」伦敦演出是继2011年「SMTOWN LIVE」巴黎演出之后，时隔约14年再次在欧洲举办的演唱会。 在全球粉丝的热切期待下，这次伦敦演出将成为SM娱乐30年来积累的独特音乐和多样表演完美融合的盛大节日。 从2008年首次巡演开始，「SMTOWN LIVE」已经成功在首尔、纽约、洛杉矶、巴黎、迪拜、圣地牙哥、东京、北京、上海、曼谷、新加坡等全球主要城市举办，奠定了其作为全球公演品牌的声誉。



为纪念公司成立30周年举办的「SMTOWN LIVE 2025」计画从2025年1月11日至12日於首尔拉开巡演序幕。

包括SM娱乐主要艺人在内的豪华阵容将带来史无前例的舞台表演。 此次「SMTOWN LIVE 2025」伦敦演出由SM娱乐与欧洲合作伙伴Frontrow联合主办，承诺为粉丝们献上一场难忘的演出。



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