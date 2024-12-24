【韓網熱門】任時完在《魷魚遊戲2》飾演討人厭的幣圈投機者，演技太好令人超不爽！

NetflixKorea昨日公開《魷魚遊戲2》任時完的台詞片段，他在劇中飾演遭遇加密貨幣投資騙局的YouTuber「李名器」，語氣強硬地說道：「你為什麼拿著手機和錢包出去？ 應該還回來吧？ 我需要看加密貨幣的市值耶。 如果不能及時賣出的話，大叔你要負責嗎？」



​韓國網友評論：

1. 好像吞下了很兇險的東西... 快吐出來！kkk

2. 那種東西不可以吃啊呸呸呸

3. 天吶這是我認識的任時完嗎？

4. 聽到第一句就火大了... 完全是那種人品很糟糕、讓人很無語的瘋子

5. 哇，演活了那種令人無語的二十代男性

6. 聽不出是任時完的聲音，難道連聲帶都可以換嗎？

7. 哇這也太反映現實了吧，聲音和語氣跟典型的二十代男奧客一模一樣

8. 完全就是沉迷加密貨幣的網紅那種感覺，自以為很理性很有邏輯，其實極度自私，且對不現實的事產生偏執

9. 任時完是人類學家...

10. 音色還是很好聽，但語調真的讓人很想揍他kkkk

11. 那種充滿被害意識的、飽滿尖銳的、仿彿不需要喘氣的嗓音kkkk演得太好了

12. 明明發音很清晰，為什麼聲音聽起來像胖了一樣ᅲ演技也太強

13. 時完啊演技可以不用那麼好kkk

14. 不要給任時完演這種角色啦kkkk

15. 看《緊急迫降》時也短暫地討厭過任時完... ㅠ

16. 導演只是想找演技好的演員，剛好他長得帥，叫人怎麼辦嘛ᅲ

17. 面容和語氣之間存在超強的割裂感kkk

18. 即便頂著任時完的臉也超討厭... 演技太好的罪！

19. 不僅擁有花美男外表，連演技也毫不遜色的演員任時完，海外觀眾們準備好大吃一驚了嗎？ XD

20. 這部劇必須要看了！

出處：https://theqoo.net/hot/3542007388，https://www.youtube.com/shorts/_jsqTIASUvg

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