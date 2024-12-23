高賢廷&厲雲《星星閃耀的夜晚》今首播！尹相鉉「兒子換人」變GHOST9李津宇

【內含《星星閃耀的夜晚》完整戲劇及人物介紹、預告】

實力派演員高賢廷與新生代演員厲雲，攜手主演的新劇《星星閃耀的夜晚》（나미브，原譯納米比）將在今晚（23日）首播。



《星星閃耀的夜晚》講述遭到解雇的經紀公司CEO兼明星製作人「姜秀賢」，以及被淘汰的長年練習生「劉振宇」，兩人說服彼此攜手朝目標前行的故事，導演為《殘酷的實習生》韓相宰與《爭鋒相辯》姜民求。



故事就從姜秀賢突然遭到「潘朵拉娛樂」解雇，另一邊劉振宇未能出道又被潘朵拉淘汰，背負2億練習費用的債務（韓元），兩人雙雙成為無處可去的可憐人。劉振宇從小就被父母丟給經紀公司，他在激烈的現實生活中只能想辦法自我生存，而從CEO之位跌落的姜秀賢為了解決生存危機，出現在了劉振宇面前，前公司代表與練習生就這麼相遇了。



除了高賢廷和厲雲，尹相鉉飾演姜秀賢的丈夫兼音樂製作人「沈俊錫」。潘朵拉娛樂是沈俊錫和姜秀賢一手創立，推出的偶像組合都能大獲成功，卻因姜秀賢遭到解雇出現動盪，沈俊錫和姜秀賢的生計亦深受影響。在姜秀賢發現了劉振宇欲重新打造他後，沈俊錫加入了製作行列。



姜秀賢與沈俊錫的兒子「沈振宇」由實際正是偶像的GHOST9成員李津宇飾演，製作發表會上厲雲便透露會找李津宇幫忙需要跳舞的情節。沈振宇因一次意外傷及聽力，姜秀賢身為母親對此愧疚不已，在得知沈振宇在學校會被霸凌後，姜秀賢請同校的劉振宇當沈振宇的保鑣。劇照可見劉振宇和沈振宇將有段磨合期。



▼其中一款海報正凸顯姜秀賢對劉振宇失去聽力的愧疚，劉振宇的耳朵正戴著助聽器



「劉振宇」、「沈振宇」到「李津宇」都撞名「진우」，不曉得劇中會有什麼特別的劇情安排呢？發表會上李津宇對此也很訝異，但說名字一樣反而更能在片場投入。而兩振宇的Bromance相當值得期待，厲雲發表會上除了談到向李津宇學舞外，讚許李津宇禮貌、有魅力又可愛，李津宇則說厲雲是「可靠的哥哥」，稱讚厲雲的動作戲就像真英雄「很酷」。



劇組還有項有趣的巧合是，尹相鉉和厲雲2020年就在《回到18歲》合作過，當時他們才是「父子」，尹相鉉發表會上談到此，欣慰地說麗雲當時對他來說還是「孩子」，現在在《星星閃耀的夜晚》是「男人」了，他感慨自己老了，但也很開心能在別的作品再合作，且說自己和年輕朋友們合作都覺得變年輕了。

▼發表會尹相鉉談到厲雲



▼回顧《回到18歲》



《星星閃耀的夜晚》就在今晚韓國時間10時首播，香港黃Viu 明年1月1日起可看1到4集，第5集起自1月6日每週一二10點30分緊貼韓國播出。

▼預告片



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