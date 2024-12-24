【韩网热门】任时完在《鱿鱼游戏2》饰演讨人厌的币圈投机者，演技太好令人超不爽！

NetflixKorea昨日公开《鱿鱼游戏2》任时完的台词片段，他在剧中饰演遭遇加密货币投资骗局的YouTuber「李名器」，语气强硬地说道：「你为什么拿著手机和钱包出去？ 应该还回来吧？ 我需要看加密货币的市值耶。 如果不能及时卖出的话，大叔你要负责吗？」



​韩国网友评论：

1. 好像吞下了很凶险的东西... 快吐出来！kkk

2. 那种东西不可以吃啊呸呸呸

3. 天呐这是我认识的任时完吗？

4. 听到第一句就火大了... 完全是那种人品很糟糕、让人很无语的疯子

5. 哇，演活了那种令人无语的二十代男性

6. 听不出是任时完的声音，难道连声带都可以换吗？

7. 哇这也太反映现实了吧，声音和语气跟典型的二十代男奥客一模一样

8. 完全就是沉迷加密货币的网红那种感觉，自以为很理性很有逻辑，其实极度自私，且对不现实的事产生偏执

9. 任时完是人类学家...

10. 音色还是很好听，但语调真的让人很想揍他kkkk

11. 那种充满被害意识的、饱满尖锐的、仿佛不需要喘气的嗓音kkkk演得太好了

12. 明明发音很清晰，为什么声音听起来像胖了一样ᅲ演技也太强

13. 时完啊演技可以不用那么好kkk

14. 不要给任时完演这种角色啦kkkk

15. 看《紧急迫降》时也短暂地讨厌过任时完... ㅠ

16. 导演只是想找演技好的演员，刚好他长得帅，叫人怎么办嘛ᅲ

17. 面容和语气之间存在超强的割裂感kkk

18. 即便顶著任时完的脸也超讨厌... 演技太好的罪！

19. 不仅拥有花美男外表，连演技也毫不逊色的演员任时完，海外观众们准备好大吃一惊了吗？ XD

20. 这部剧必须要看了！

出处：https://theqoo.net/hot/3542007388，https://www.youtube.com/shorts/_jsqTIASUvg

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻