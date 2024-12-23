高贤廷&厉云《星星闪耀的夜晚》今首播！尹相铉「儿子换人」变GHOST9李津宇

【内含《星星闪耀的夜晚》完整戏剧及人物介绍、预告】

实力派演员高贤廷与新生代演员厉云，携手主演的新剧《星星闪耀的夜晚》（나미브，原译纳米比）将在今晚（23日）首播。



《星星闪耀的夜晚》讲述遭到解雇的经纪公司CEO兼明星制作人「姜秀贤」，以及被淘汰的长年练习生「刘振宇」，两人说服彼此携手朝目标前行的故事，导演为《残酷的实习生》韩相宰与《争锋相辩》姜民求。



故事就从姜秀贤突然遭到「潘朵拉娱乐」解雇，另一边刘振宇未能出道又被潘朵拉淘汰，背负2亿练习费用的债务（韩元），两人双双成为无处可去的可怜人。刘振宇从小就被父母丢给经纪公司，他在激烈的现实生活中只能想办法自我生存，而从CEO之位跌落的姜秀贤为了解决生存危机，出现在了刘振宇面前，前公司代表与练习生就这么相遇了。



除了高贤廷和厉云，尹相铉饰演姜秀贤的丈夫兼音乐制作人「沈俊锡」。潘朵拉娱乐是沈俊锡和姜秀贤一手创立，推出的偶像组合都能大获成功，却因姜秀贤遭到解雇出现动荡，沈俊锡和姜秀贤的生计亦深受影响。在姜秀贤发现了刘振宇欲重新打造他后，沈俊锡加入了制作行列。



姜秀贤与沈俊锡的儿子「沈振宇」由实际正是偶像的GHOST9成员李津宇饰演，制作发表会上厉云便透露会找李津宇帮忙需要跳舞的情节。沈振宇因一次意外伤及听力，姜秀贤身为母亲对此愧疚不已，在得知沈振宇在学校会被霸凌后，姜秀贤请同校的刘振宇当沈振宇的保镳。剧照可见刘振宇和沈振宇将有段磨合期。



▼其中一款海报正凸显姜秀贤对刘振宇失去听力的愧疚，刘振宇的耳朵正戴著助听器



「刘振宇」、「沈振宇」到「李津宇」都撞名「진우」，不晓得剧中会有什么特别的剧情安排呢？发表会上李津宇对此也很讶异，但说名字一样反而更能在片场投入。而两振宇的Bromance相当值得期待，厉云发表会上除了谈到向李津宇学舞外，赞许李津宇礼貌、有魅力又可爱，李津宇则说厉云是「可靠的哥哥」，称赞厉云的动作戏就像真英雄「很酷」。



剧组还有项有趣的巧合是，尹相铉和厉云2020年就在《回到18岁》合作过，当时他们才是「父子」，尹相铉发表会上谈到此，欣慰地说丽云当时对他来说还是「孩子」，现在在《星星闪耀的夜晚》是「男人」了，他感慨自己老了，但也很开心能在别的作品再合作，且说自己和年轻朋友们合作都觉得变年轻了。

▼发表会尹相铉谈到厉云



▼回顾《回到18岁》



《星星闪耀的夜晚》就在今晚韩国时间10时首播，香港黄Viu 明年1月1日起可看1到4集，第5集起自1月6日每周一二10点30分紧贴韩国播出。

▼预告片



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