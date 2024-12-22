INFINITE六人完整體來台歡慶15週年！為台粉更改中文歌詞「錢包」跟「抽屜」太可愛〜

男團INFINITE終於再度以6人完整體來台演出，在聖誕節前邀台粉共同歡慶《15th ANNIVERSARY CONCERT IN TAIPEI》，本次的巡迴演出2週前從首爾開跑，在本週末21日與22日連續兩天來到台北站。





一開場的VCR讓六位成員都成了時尚名模，非常帥氣的走秀畫面讓粉絲們已經開始尖叫，而六人終於一字排開登上了舞台，並且用酷酷的表情從主舞台走入延伸舞台，連續帶來三首歌曲「Last Romeo」「Paradise」以及「The EYE」讓全場粉絲們用力揮舞著手燈並大聲合唱並尖叫著。L還刻意請聖圭好好發音中文的「錢包」跟「抽屜」，下一首歌曲一下，大家才發現原來這兩個中文單字出現在歌曲中，相當逗趣。





聖圭也說明著這是INFINITE紀念成軍15週年的演出，非常開心在首爾場之後能夠來到台北場與台粉同歡。L也表示為了本次的演出，六人相當認真的準備特別的舞台，除了六人合體演出，更準備了每一位的SOLO舞台，聖圭與優鉉兩人演唱對方的歌曲，也互相稱讚著彼此的表現，身材很棒的成烈總是被大家期待什麼時候會露出胸肌，不過成烈卻拋出「今天L如果脫了我就脫」的但書，南優鉉更趕緊說「現場有很多學生」，不可太過裸露。





L為了展現唱功在舞台上表演拉長音，還自備一把紙花自己拋往自己頭上，成員們為了把他打斷還故意把紙花丟一片到L嘴裡，L只好許願「明天我一定要成功」。成員們起鬨要他再重來一次，L要求大家與他保持距離，不能再打斷他，沒想到L所站立的位置直接被高高升起，他一個人站在升降舞台上完成了心願！不過他也突然覺得一個人在高台上有點尷尬，氣氛非常逗趣。





INFINITE也帶來全新歌曲，並且向粉絲們預告在明年3月即將推出全新專輯，期待大家的支持。在安可前的橋段還特別讓粉絲們有置身KTV的感受，準備了許多歌曲的導唱文字讓全場一起同樂，粉絲們應援的樣子也呈現在舞台上的大螢幕，全場一起唱得不亦樂乎。INFINITE更在安可曲時走下台與全場粉絲們近距離互動，讓全場粉絲們相當驚喜。



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