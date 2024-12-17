《黑修女們》全余贇合作感想：「小時候她是我嚮往的女神」宋慧喬可愛制止：「把小時候去掉啦～」

在《黑修女們》的電影發佈會上，兩人互動相當有愛，宋慧喬更提到全余贇（全汝彬）是她的：「救世主」太讓人好奇內容啦！！！

就在昨天（16日）全新電影《黑修女們》在首爾龍山區GCV舉行了記者發佈會，主演宋慧喬、全余贇、李陣郁、文佑鎮及導演權赫宰等人皆出席現場，被問到合作感想時，全余贇一句話引來大爆笑。



主持人問宋慧喬當得知合作對象是全余贇時，心情如何？宋慧喬表示：「我非常非常開心，我個人是一直很希望能跟全余贇合作看看，全余贇她和我熟識的幾位演員也都很親近，所以我聽到了很多關於她的事，總是能聽到稱讚她的話，現場一起演戲後，發現她比我所聽聞的演得更好。全余贇在現場也給了我很多力量跟鼓舞。」全余贇聽完稱讚後，害羞地摀住了臉。



主持人一邊說李陣郁看起來好孤獨啊，一邊再次問宋慧喬「對於我來說，全余贇是...？」宋慧喬回：「我的救世主？因為沒有米卡埃拉（全余贇 飾）的話，尤妮婭（宋慧喬 飾）就無法完成任何事情，嗯。」戲裡宋慧喬是為拯救眾生勇往直前的類型，全余贇則是無條件幫助她的人。



接著便輪到全余贇回答，她表示：「我的話，在我小時候...我學生時期。」

宋慧喬：「別說那種話～。」

全余贇：「啊，是，很抱歉。」

主持人：「哈哈哈，現場記者們都忍不住爆笑了。」

宋慧喬：「把（小時候）那種話去掉啦～。」



▼上述這段，影片定位在01:30。



全余贇：「她是我一直嚮往的女神，是我非常崇拜，一定要見上一面的演員和前輩，她在青龍獎獲得大賞的那天也是，作為看過前輩演技後很有感觸的觀眾兼演員後輩的自己，真的很想跟她打聲招呼，我就一直等著前輩，想和她對視、面對面地打招呼，（仰慕之情）就是這種程度，我對前輩的喜愛也是日漸加深的狀態。這次能合作真的很開心！」



全余贇還提到了宋慧喬在她心中的形象，如同一盞溫暖的燈火：「我在現場能說出『我的尤妮婭』是因為，比如在我人生中會有很多珍視的朋友，不是嗎？我會親密地喊他們『我的XXX』這樣。而在《黑修女們》拍攝現場，作為尤妮婭的慧喬前輩，真的就像是溫暖的燈火，我想所有人都會認可這句話，她就是很堅定地站在那裡，靜靜的、很有感染力的包容所有人，讓我很自然地說出『我的尤妮婭』這句話，估計觀眾們也會在觀影結尾時，也會忍不住喊出這句話的，我很期待。」毫無保留的展現她對前輩的崇拜和喜愛。



《黑修女們》講述為了拯救被強大惡靈控制的少年，眾人踏上禁忌儀式的故事，預計在2025年1月24日上映。



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