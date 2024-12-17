《黑修女们》全余贇合作感想：「小时候她是我向往的女神」宋慧乔可爱制止：「把小时候去掉啦～」

在《黑修女们》的电影发布会上，两人互动相当有爱，宋慧乔更提到全余贇（全汝彬）是她的：「救世主」太让人好奇内容啦！！！

就在昨天（16日）全新电影《黑修女们》在首尔龙山区GCV举行了记者发布会，主演宋慧乔、全余贇、李阵郁、文佑镇及导演权赫宰等人皆出席现场，被问到合作感想时，全余贇一句话引来大爆笑。



主持人问宋慧乔当得知合作对象是全余贇时，心情如何？宋慧乔表示：「我非常非常开心，我个人是一直很希望能跟全余贇合作看看，全余贇她和我熟识的几位演员也都很亲近，所以我听到了很多关於她的事，总是能听到称赞她的话，现场一起演戏后，发现她比我所听闻的演得更好。全余贇在现场也给了我很多力量跟鼓舞。」全余贇听完称赞后，害羞地捂住了脸。



主持人一边说李阵郁看起来好孤独啊，一边再次问宋慧乔「对於我来说，全余贇是...？」宋慧乔回：「我的救世主？因为没有米卡埃拉（全余贇 饰）的话，尤妮娅（宋慧乔 饰）就无法完成任何事情，嗯。」戏里宋慧乔是为拯救众生勇往直前的类型，全余贇则是无条件帮助她的人。



接著便轮到全余贇回答，她表示：「我的话，在我小时候...我学生时期。」

宋慧乔：「别说那种话～。」

全余贇：「啊，是，很抱歉。」

主持人：「哈哈哈，现场记者们都忍不住爆笑了。」

宋慧乔：「把（小时候）那种话去掉啦～。」



▼上述这段，影片定位在01:30。



全余贇：「她是我一直向往的女神，是我非常崇拜，一定要见上一面的演员和前辈，她在青龙奖获得大赏的那天也是，作为看过前辈演技后很有感触的观众兼演员后辈的自己，真的很想跟她打声招呼，我就一直等著前辈，想和她对视、面对面地打招呼，（仰慕之情）就是这种程度，我对前辈的喜爱也是日渐加深的状态。这次能合作真的很开心！」



全余贇还提到了宋慧乔在她心中的形象，如同一盏温暖的灯火：「我在现场能说出『我的尤妮娅』是因为，比如在我人生中会有很多珍视的朋友，不是吗？我会亲密地喊他们『我的XXX』这样。而在《黑修女们》拍摄现场，作为尤妮娅的慧乔前辈，真的就像是温暖的灯火，我想所有人都会认可这句话，她就是很坚定地站在那里，静静的、很有感染力的包容所有人，让我很自然地说出『我的尤妮娅』这句话，估计观众们也会在观影结尾时，也会忍不住喊出这句话的，我很期待。」毫无保留的展现她对前辈的崇拜和喜爱。



《黑修女们》讲述为了拯救被强大恶灵控制的少年，众人踏上禁忌仪式的故事，预计在2025年1月24日上映。



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