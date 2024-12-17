李伊庚被爆欠高利貸？！本人回應：是誤會啦！ 為幫朋友欠債8500萬

演員李伊庚因在《和我老公結婚吧》中飾演渣男前夫一角而人氣大爆發，各種綜藝邀約不斷，沒想到這種忙碌的工作狀態卻讓他傳出「高利貸傳聞」。

最近，李伊庚在電視劇和綜藝之間來回奔波，忙得不可開交。身為演員的他最近還搖身一變成了抒情歌手。作客朴明洙廣播節目的李伊庚透露日前還在日本舉辦了演出，並表示：「我正在悄悄地打造屬於自己的風格和舞台。」一位聽眾開玩笑地問：「是不是借了高利貸？」李伊庚回應道：「最近真的有人問我『是不是欠了債，怎麼忙成這樣』，目前我固定出演的綜藝有4個，週末參加了2個綜藝節目；兩部電視劇中有一部剛剛結束，下個月還有一部電影上映，現在正在拍攝兩部電視劇，同時發布了抒情歌曲，順便來見見大哥（朴明洙）。」朴明洙感慨道：「你幾乎沒有休息的時間啊。」但李伊庚卻說：「我覺得這對我來說就是在休息。」

節目中還提到李伊庚的一則善行事蹟。他曾在漢江制止了一名醉酒者的意外行為。 他回憶道：「為了拍攝裸露戲份，我鍛鍊了身體，當時正走過漢南大橋，準備去預訂的洗車場。這時有人突然衝向車輛，試圖跳入漢江。我下意識地跑過去將那人制服。當時天氣很冷，我脫下外套假裝給他蓋上，其實是將他綁了起來。」



李伊庚的善行不止於此，他還曾為一位處境艱難的同期朋友開了家炸雞店。他說道：「這個朋友真的非常努力，但生活並不順利。我想為他帶來一絲希望，於是幫他開了家炸雞店。但結果成了不堪回首的黑歷史，只留下了債務，不過那個朋友現在過得很好。店鋪留下的債務還有8500萬韓元，我們約定一起償還。」

李伊庚嘗試進軍音樂劇領域。他坦言：「音樂劇是另一個世界。每次觀眾花錢買票、抽時間來看我演出時，我都希望能呈現出比他們期待還要好的表現，但往往達不到自己的標準，所以總覺得抱歉和壓力很大。我總是宣稱不會再出演音樂劇了，但每次音樂劇相關人士聯繫我時，我又會陷入糾結。」

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