全昭旻離開《Running Man》一度「看不到未來」，咖啡廳兼職重拾夢想熱情

池錫辰YT頻道「池舒適的世界」最近一期嘉賓是全昭旻和崔丹尼爾，全昭旻分享了從《Running Man》畢業後一年來的近況，透露曾經因為對未來感到迷茫而去咖啡廳做兼職。

全昭旻去年11月為將事業重心轉移到演員而離開《Running Man》，時隔一年和池錫辰重逢，兩人都很開心，池錫辰打趣說當初十分擔心她離開後適應不了外面的世界，全昭旻則一直強調不是離開而是「畢業」XD如今全昭旻帶著新劇《松理不Sorry》男主角崔丹尼爾一起做客，親手做了貝果和果汁給大家一起享用。



全昭旻分享這一年來的近況：從《RM》畢業後僅僅三四個月就開始了電影拍攝工作，接著拍了兩部獨幕劇，再然後就到了剛剛開播的劇集《松理不Sorry》。

全昭旻坦言一開始十分擔憂，因為退出節目時完全沒敲定任何工作，自己又搬去了負擔有些重的新居，不知該如何在業界生存下去，一時間感覺看不到未來。 剛好全昭旻認識的一個哥哥在Channel A和Studio Dragon所在大樓開咖啡廳，全昭旻於是去做兼職，條件是不戴帽子或口罩、以幫助咖啡廳提升銷售額，但時薪跟大家一樣XD客人們果然紛紛認出全昭旻，但大家都以為她只是來做體驗，四處尋找隱藏攝像機XD



池錫辰對於全昭旻做咖啡廳兼職一事感到十分意外，全昭旻則表示這段經歷讓她想起29歲時在咖啡廳做兼職的時光，仿彿回到過去滿懷夢想的狀態，獲得了不少能量充電。



很多網友看過這期節目後建議全昭旻不要以畢業生自居，而是轉換成休學生心態，歡迎隨時回來《RM》復學，或者以返校生嘉賓的身份再次出演《RM》。

▽相關對話從14分27秒開始：



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