「秀智變了」上熱搜！原來是這顆痣沒了

「國民初戀」秀智登上熱搜，這次是因為她眼睛上「標誌性符號」竟然不見了！

長期以來「點綴」在秀智眼睛旁的小黑點如今消失了，這一變化引起了粉絲們的關注，他們紛紛表示：「秀智的眼睛變得一片純白。」



據悉這個黑點是一種「結膜痣」，結膜痣是由於眼睛白色鞏膜上的黑色素細胞過度生成和沉積而形成的，通常只出現在一隻眼睛，常見於黑色瞳孔周圍。 這種痣屬於後天形成，一般不會影響視力或視野，也不會引發疼痛。 但從美觀角度來看，有些人可能會覺得不夠理想，因此即使沒有功能性不適，也可能選擇進行去除手術。

秀智最近接受了結膜痣的去除手術。 據報導該手術相對簡單，可以通過激光治療或化學剝脫術完成，整個過程僅需5到10分鐘，因此秀智手術過程並無太大難度。 術後出席活動的她那清爽又乾淨的眼睛，真是讓人挪不開視線！



粉絲們在得知這一消息後表達了自己的看法，有人稱：「眼睛變白了更美了」、「雖然是眼睛手術，可能會有壓力，但手術成功了，真是太好了」、「無論有沒有痣，秀智都很漂亮」等。

此外，秀智已確定出演金銀淑作家的新劇《一切都會實現嗎》（暫譯）。 該劇由金宇彬和秀智攜手主演，講述了時隔千年甦醒的神燈精靈遇到冷漠的新主人後，圍繞可能是幸運或懲罰的三個願望展開的故事，秀智出演有情感缺陷，將精靈從懲罰中拯救出來的女人。

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