【韓網熱門】ENHYPEN梁禎元直播正面回應：沒談戀愛也不吸菸

男團ENHYPEN成員梁禎元開直播與粉絲聊天，提到了日前爆出的自己與女團aespa成員Winter的戀情。

梁禎元在直播中表示，自己並未談戀愛也從不抽菸。



저 연애도 안하고요 담배도 안핍니다 pic.twitter.com/x2dINofzR6 — 꿀빵이 (@kkulbbanxx) December 12, 2024

*延伸閱讀：aespa Winter&ENHYPEN梁禎元私下見面照被拍疑似戀情曝光？！ 雙方經紀公司否認：偷拍者曾經以照片勒索錢財

韓國網友評論：

1. 愛豆談戀愛又怎樣？ 奇怪的文化要改一改了

2. 看來是真沒談啊，那些非說他倆交往的粉絲是不是有毛病啊

3. 因為清白，才能這麼堂堂正正說出來吧

4. 國外狗仔跟蹤偷拍到的照片，居然還有人相信，並且去罵藝人，私生粉真的很討厭

5. 為什麼會有人相信遮蓋得根本認不出是誰的照片啊

6. 因為私生粉，藝人好累啊，放過他們吧，梁禎元性格真的很好

7. 沒有躲在公司後面，而是正面回應，帥

8. 求大家別再信私生了，加油，梁禎元

9. 這樣光明正大地說出來，太帥了

10. 看來是分手了，照片應該是以前拍的

11. 不是粉絲，但覺得他的作法很帥，正面回擊

12. 就得這樣回應，大家才會相信

13. 即使戀愛也不表現出來，就已經很不錯了，像這樣正面回應更加完美

14. 爽！！！！

15. 非得逼著人這麼做嗎？？ 心痛

16. 太棒了，直接講出來了，既沒有談戀愛也沒抽菸，帥氣

17. 有些人就是喜歡信私生飯

18. 如果我是他粉絲的話多幸福啊

19. 他有一種少年將軍的氣質

20. 禎元應該壓力很大，我無條件相信他啊

21. 別再欺負愛豆了

22. 他都說沒有了，相信他吧

原文：https://theqoo.net/square/3526803064

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