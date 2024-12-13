韓國知名氣象主播去世，年僅28歲！曾上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，知性美俘獲觀眾！9月面部多處骨折

選美小姐出身的知名氣象女主播吳曜安娜個人IG停更數月，引發廣泛關注，沒想到日前她所在的MBC電視台卻突然透露她早在9月就已去世的噩耗，另不少網友震驚。

吳曜安娜的突然逝世消息傳出後，各界紛紛表達哀悼。同時她生前公開的診斷書也引發了關注。根據MBC透露吳曜安娜於今年9月離世，年僅28歲。



吳曜安娜具體的死因尚未公佈，但突然傳來的噩耗讓媒體同仁及粉絲們感到震驚並謹慎地表達了哀悼之情。消息傳開後，網路論壇出現了她生前在社交媒體上的貼文。今年9月9日吳曜安娜曾在IG上公開了一張診斷書，上面寫著「上顎前移導致牙齒破裂，面部其他部位骨折」。 診斷書下方吳曜安娜還留言：「本週由於面部受傷，我無法參加《930新聞》的氣象播報」，並感謝一位同事代為主持。



她的IG於9月12日停止更新，許多網友開始留言詢問她的近況：「姐姐，你還好嗎？」、「最近怎麼沒出現？」、「是不是不做氣象主播了？」沒想到最後傳來她的死訊，更令大家倍感惋惜。

吳曜安娜於1996年4月出生，畢業於首爾藝術大學文藝創作系。2017年，她參加了JYP娛樂第13屆公開徵選，榮獲「Ermoso美麗獎」。 2019年5月，她參加春香小姐選美大會，並榮獲「淑」的稱號。

2021年吳曜安娜通過MBC氣象主播公開招募，負責平日及週末新聞的氣象播報工作。2022年她作為MBC的代表氣象主播登上tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，吸引了廣泛關注。節目播出後，吳曜安娜在自己的IG上寫道：「能介紹氣象主播這個職業，對我來說是無比榮幸的時刻。 我會更加謙虛地學習，竭盡全力做好本職工作。 明年也請多多支持。」

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