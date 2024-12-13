【韩网热门】ENHYPEN梁祯元直播正面回应：没谈恋爱也不吸菸

男团ENHYPEN成员梁祯元开直播与粉丝聊天，提到了日前爆出的自己与女团aespa成员Winter的恋情。

梁祯元在直播中表示，自己并未谈恋爱也从不抽菸。



저 연애도 안하고요 담배도 안핍니다 pic.twitter.com/x2dINofzR6 — 꿀빵이 (@kkulbbanxx) December 12, 2024

*延伸阅读：aespa Winter&ENHYPEN梁祯元私下见面照被拍疑似恋情曝光？！ 双方经纪公司否认：偷拍者曾经以照片勒索钱财

韩国网友评论：

1. 爱豆谈恋爱又怎样？ 奇怪的文化要改一改了

2. 看来是真没谈啊，那些非说他俩交往的粉丝是不是有毛病啊

3. 因为清白，才能这么堂堂正正说出来吧

4. 国外狗仔跟踪偷拍到的照片，居然还有人相信，并且去骂艺人，私生粉真的很讨厌

5. 为什么会有人相信遮盖得根本认不出是谁的照片啊

6. 因为私生粉，艺人好累啊，放过他们吧，梁祯元性格真的很好

7. 没有躲在公司后面，而是正面回应，帅

8. 求大家别再信私生了，加油，梁祯元

9. 这样光明正大地说出来，太帅了

10. 看来是分手了，照片应该是以前拍的

11. 不是粉丝，但觉得他的作法很帅，正面回击

12. 就得这样回应，大家才会相信

13. 即使恋爱也不表现出来，就已经很不错了，像这样正面回应更加完美

14. 爽！！！！

15. 非得逼著人这么做吗？？ 心痛

16. 太棒了，直接讲出来了，既没有谈恋爱也没抽菸，帅气

17. 有些人就是喜欢信私生饭

18. 如果我是他粉丝的话多幸福啊

19. 他有一种少年将军的气质

20. 祯元应该压力很大，我无条件相信他啊

21. 别再欺负爱豆了

22. 他都说没有了，相信他吧

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