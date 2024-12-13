「抓住落下的楓葉初戀會實現」金高銀來台灣看見「楓葉」憶起《鬼怪》但記錯台詞XD
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「抓住落下的楓葉初戀會實現」金高銀來台灣看見「楓葉」憶起《鬼怪》但記錯台詞XD

韓劇   2024年12月13日   星期五09:00   草莓  

（封面圖源：iQIYI@《酒路旅行》截圖、tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》海報）

金高銀和李智雅演出的旅遊綜藝《酒路旅行》來到台灣，金高銀在享用美食實恰巧碰到了「楓葉」，她也想起了自己2016年主演的經典韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》。

（圖源：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》海報）

金高銀與李智雅來到善用台灣在地食材、傳達環境永續概念，曾獲得米其林綠星青睞的「新台灣料理」餐廳「好嶼」，其中一道甜點「麻荖／栗子／花生」是栗子慕斯和香草冰淇淋，金高銀一吃便喊「好甜」，後製很有sense地播放了《鬼怪》名曲，Crush所唱的〈Beautiful〉。
（圖源：iQIYI@《酒路旅行》截圖）

金高銀拿起上頭的楓葉造型餅乾笑著地對李智雅說：「抓住落下的楓葉的話，說是初戀就會實現，是我的台詞。」雖然李智雅顯然沒看過《鬼怪》，但金高銀說完便咯咯笑地吃下了楓葉餅乾。
（圖源：iQIYI@《酒路旅行》截圖）

金高銀憶起了《鬼怪》，那我們就回憶回憶她說的名場面吧！池恩倬（金高銀 飾）跟著鬼怪金信（孔劉 飾）穿越到加拿大，池恩倬看著灑滿楓葉的地面很是興奮，試著抓起飄落中的落葉：「要是抓到落下的楓葉……」結果被金信先抓住了。
（圖源：Disney+@《孤單又燦爛的神－鬼怪》截圖）

池恩倬愣了一下便伸手想丟掉金信手上的楓葉：「要是抓住飄落下的楓葉，就會跟走在你身旁的人終成眷屬！若抓到飄落而下的櫻花，初戀就會實現，這兩句邏輯差不多。」等等──金高銀是不是弄混台詞了XD？池恩倬的初戀也不是金信是學長「泰熙歐巴」（丁海寅 飾）啊XD！
（圖源：Disney+@《孤單又燦爛的神－鬼怪》截圖）（圖源：Disney+@《孤單又燦爛的神－鬼怪》截圖）（圖源：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）（圖源：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

▼金高銀憶起《鬼怪》片段（已定位13:21，iQIYI版本才保留了〈Beautiful〉配樂）

▼回顧鬼怪名場面

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