「抓住落下的枫叶初恋会实现」金高银来台湾看见「枫叶」忆起《鬼怪》但记错台词XD

金高银和李智雅演出的旅游综艺《酒路旅行》来到台湾，金高银在享用美食实恰巧碰到了「枫叶」，她也想起了自己2016年主演的经典韩剧《孤单又灿烂的神－鬼怪》。

金高银与李智雅来到善用台湾在地食材、传达环境永续概念，曾获得米其林绿星青睐的「新台湾料理」餐厅「好屿」，其中一道甜点「麻荖／栗子／花生」是栗子慕斯和香草冰淇淋，金高银一吃便喊「好甜」，后制很有sense地播放了《鬼怪》名曲，Crush所唱的〈Beautiful〉。



金高银拿起上头的枫叶造型饼干笑著地对李智雅说：「抓住落下的枫叶的话，说是初恋就会实现，是我的台词。」虽然李智雅显然没看过《鬼怪》，但金高银说完便咯咯笑地吃下了枫叶饼干。



金高银忆起了《鬼怪》，那我们就回忆回忆她说的名场面吧！池恩倬（金高银 饰）跟著鬼怪金信（孔刘 饰）穿越到加拿大，池恩倬看著洒满枫叶的地面很是兴奋，试著抓起飘落中的落叶：「要是抓到落下的枫叶……」结果被金信先抓住了。



池恩倬愣了一下便伸手想丢掉金信手上的枫叶：「要是抓住飘落下的枫叶，就会跟走在你身旁的人终成眷属！若抓到飘落而下的樱花，初恋就会实现，这两句逻辑差不多。」等等――金高银是不是弄混台词了XD？池恩倬的初恋也不是金信是学长「泰熙欧巴」（丁海寅 饰）啊XD！



▼金高银忆起《鬼怪》片段（已定位13:21，iQIYI版本才保留了〈Beautiful〉配乐）



▼回顾鬼怪名场面



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