「年度Daddy」來了！《現在撥打的電話》柳演錫明年1月舉辦粉絲見面會，海報公開令人尖叫

柳演錫在近日熱播的《現在撥打的電話》飾演總統室發言人「白司彥」，成熟霸道又禁慾貴氣的複雜魅力令觀眾直呼「Daddy」。 他的所屬社似乎也聽到網友心聲，見面會的海報簡直不要太Daddy！

12日，King Kong by Starship娛樂公司宣布，柳演錫將於明年1月18日下午6時，在光雲大學東海文化藝術館舉行粉絲見面會《The Secret Code： Y》，以感謝一直以來給予無限支持的粉絲，與大家一起迎接新年的開始。



柳演錫在最近的熱播劇集《現在撥打的電話》中飾演總統室發言人「白司彥」，氣質霸道高冷的同時不乏禁欲風的性感，被眾多網友封為「年度Daddy」。 這次的見面會海報也選擇了同一路線，柳演錫身穿晚禮服搭配領結，眼神飽含紳士又冷峻的魅力，邀請粉絲共赴一場神秘的派對…



見面會環節也圍繞這一主題進行設計，包括破解「秘密代碼」的互動活動，以及柳演錫的現場演出。 柳演錫親自參與策劃，細心地為見面會添加自己的創意。

一直以來，柳演錫在多個不同的領域積極活動，包括電視劇《機智醫生生活》系列和《浪漫醫生金師傅》系列、 音樂劇《搖滾芭比（Hedwig）》等等，今年還為SBS綜藝節目《只要有空，》擔任固定MC，展現了多樣豐富的魅力。





最近，柳演錫主演的MBC電視劇《現在撥打的電話》也獲得大量關注和好評，目前在Netflix非英語類電視節目排行榜中位居第2（截至11日）。



此外，柳演錫的粉絲見面會門票將於19日晚8時在BIGC及Melon Ticket網站開售。

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