「年度Daddy」来了！《现在拨打的电话》柳演锡明年1月举办粉丝见面会，海报公开令人尖叫

柳演锡在近日热播的《现在拨打的电话》饰演总统室发言人「白司彦」，成熟霸道又禁欲贵气的复杂魅力令观众直呼「Daddy」。 他的所属社似乎也听到网友心声，见面会的海报简直不要太Daddy！

12日，King Kong by Starship娱乐公司宣布，柳演锡将於明年1月18日下午6时，在光云大学东海文化艺术馆举行粉丝见面会《The Secret Code： Y》，以感谢一直以来给予无限支持的粉丝，与大家一起迎接新年的开始。



柳演锡在最近的热播剧集《现在拨打的电话》中饰演总统室发言人「白司彦」，气质霸道高冷的同时不乏禁欲风的性感，被众多网友封为「年度Daddy」。 这次的见面会海报也选择了同一路线，柳演锡身穿晚礼服搭配领结，眼神饱含绅士又冷峻的魅力，邀请粉丝共赴一场神秘的派对…



见面会环节也围绕这一主题进行设计，包括破解「秘密代码」的互动活动，以及柳演锡的现场演出。 柳演锡亲自参与策划，细心地为见面会添加自己的创意。

一直以来，柳演锡在多个不同的领域积极活动，包括电视剧《机智医生生活》系列和《浪漫医生金师傅》系列、 音乐剧《摇滚芭比（Hedwig）》等等，今年还为SBS综艺节目《只要有空，》担任固定MC，展现了多样丰富的魅力。





最近，柳演锡主演的MBC电视剧《现在拨打的电话》也获得大量关注和好评，目前在Netflix非英语类电视节目排行榜中位居第2（截至11日）。



此外，柳演锡的粉丝见面会门票将於19日晚8时在BIGC及Melon Ticket网站开售。

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