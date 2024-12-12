Disney+《照明商店》簡直是雪炫代表作！第五集全程零台詞「超強眼神變化」網封教科書級別

Disney+年末的經典大作《照明商店》繼上週一口氣首播4集後，果然立刻在網路上掀起討論！不少網友對於各個角色都是好奇度破表，而該劇也是眾星雲集，找來朱智勛、朴寶英、裵晟祐與雪炫等人主演，在最新播出的集數中，可說是雪炫的高光時刻！尤其在第五集她幾乎是全程零台詞，但卻能透過教科書級別的演技逼哭網友，不少人坦言原本以為看得是鬼片，但最後卻流下了心痛的眼淚！

雪炫演技大躍進！

儘管是以偶像出身，但雪炫卻在戲劇這條路闖出屬於自己的一片天。她在《照明商店》中飾演李至永一角，劇中的她幾乎是胭脂未施，而且全身總是溼答答，看起來相當滄桑又狼狽，與過去女神風範大相徑庭。然而她卻也因此讓觀眾看見她最純粹的演技，無論是見到愛人崩潰大哭的模樣還是戀愛中的小女人，各種情緒都可以完美消化。尤其第五集中她全程都沒有台詞，卻能夠用演技傳達心情波動，一幕看見遠方有車輛掉進海裡的橋段，她就算報了警卻也發不出聲音，只能一昧的狂奔到醫院，激動又無助的情感張力展露無遺。



李至永、金玄民關係終於解謎

從前四集中李至永宛如女鬼一般，素顏又披頭散髮，且身邊總是拖著一個行李箱、指甲甚至還是反長在指腹，在公車站不斷詢問金玄民「你認識我嗎？」驚悚程度破表。然而在第五集也終於公開兩人關係。原來李至永跟金玄民在生前是一對情侶，但男方在見她的路上車禍昏迷，李至永被對方母親咒罵一頓，讓她決定前往黃泉路陪伴愛人。未料在斷氣前一秒她收到「金玄民還活著！」的訊息，但一切為時已晚...死命掙扎勒在脖子的繩子也使至永的指甲因此掉落。因此來到陰陽邊界的李至永除了要把金玄民推回人間外，也希望愛人能夠認出自己。

值得一提的是，金玄民只要走幾步路就會暈倒，甚至有身體對折的恐怖場景，從第5-6集可以發現，金玄民在車禍當下，他的腰已近乎折斷，因此他根本沒有力氣走路，甚至連醫生都對他仍活著感到非常神奇。李至永為了趕在自己被出殯前喚醒金玄民的記憶（或說是生存意志），才會將他裝進行李箱，帶他到兩人過去約會的景點，並用縫補的方式讓金玄民反覆重生。導演巧妙將縫補的動作比喻成心跳的聲音，也呼應了前四集護理師權永知（朴寶英飾演）說過的「病人的意志除了自己的之外，別人給他的意志也是相當重要的！」



刑警的覺醒

不同於原著，在《照明商店》原創劇中多了新角色—刑警楊成識（裵晟祐飾演）。在前面四集中其實已經了解楊成識是陰間的魂魄之一，然而他整天卻忙著追捕嫌犯，似乎連家庭都支離破碎。在第五、六集中，他發現了自己的不同，透過打火機和熱咖啡發現自己感覺不到燙，也嚐不出味道，連倒影反射都能看見他頭上似乎少了什麼。因此向「照明商店」老闆鄭遠永（朱智勛飾演）問：「這裡是照明商店，那這個地方是哪裡？」這樣的覺醒是否有特殊含義？令人好奇後續發展。



「照明商店」老闆

劇情進入到中段，在公車上的6名陌生人的故事也開始有了交代。然而網友最好奇的，大多數依然是「照明商店」老闆鄭遠永的背景。鄭遠永只說自己是照明商店的老闆，但他卻可以發現每個人細微的不同，也知道燈泡的真正含義。在第六集中楊成識表明自己有奇怪的地方，說著：「在這裡夜晚永遠不會結束，我必須知道奇怪的是我，還是這個地方。」鄭遠永卻回了一句：「我也問過相同問題」隨後便拿下了墨鏡，他的雙眼卻在一瞬間變成宛如貓眼的瞳孔，究竟鄭遠永真實身份為何？請繼續鎖定每週三上架的《照明商店》！



Disney+ 原創劇《照明商店》每周三下午 4:00 上架新集數

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