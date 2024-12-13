韩国知名气象主播去世，年仅28岁！曾上《刘QUIZ ON THE BLOCK》，知性美俘获观众！9月面部多处骨折

选美小姐出身的知名气象女主播吴曜安娜个人IG停更数月，引发广泛关注，没想到日前她所在的MBC电视台却突然透露她早在9月就已去世的噩耗，另不少网友震惊。

吴曜安娜的突然逝世消息传出后，各界纷纷表达哀悼。同时她生前公开的诊断书也引发了关注。根据MBC透露吴曜安娜於今年9月离世，年仅28岁。



吴曜安娜具体的死因尚未公布，但突然传来的噩耗让媒体同仁及粉丝们感到震惊并谨慎地表达了哀悼之情。消息传开后，网路论坛出现了她生前在社交媒体上的贴文。今年9月9日吴曜安娜曾在IG上公开了一张诊断书，上面写著「上颚前移导致牙齿破裂，面部其他部位骨折」。 诊断书下方吴曜安娜还留言：「本周由於面部受伤，我无法参加《930新闻》的气象播报」，并感谢一位同事代为主持。



她的IG於9月12日停止更新，许多网友开始留言询问她的近况：「姐姐，你还好吗？」、「最近怎么没出现？」、「是不是不做气象主播了？」没想到最后传来她的死讯，更令大家倍感惋惜。

吴曜安娜於1996年4月出生，毕业於首尔艺术大学文艺创作系。2017年，她参加了JYP娱乐第13届公开徵选，荣获「Ermoso美丽奖」。 2019年5月，她参加春香小姐选美大会，并荣获「淑」的称号。

2021年吴曜安娜通过MBC气象主播公开招募，负责平日及周末新闻的气象播报工作。2022年她作为MBC的代表气象主播登上tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，吸引了广泛关注。节目播出后，吴曜安娜在自己的IG上写道：「能介绍气象主播这个职业，对我来说是无比荣幸的时刻。 我会更加谦虚地学习，竭尽全力做好本职工作。 明年也请多多支持。」

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