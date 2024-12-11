成功的迷妹！李泳知追星大成功，要和本命NCT Mark合作新曲

李泳知追星成功，終於要和本命NCT Mark合作了。

眾所周知李泳知是Mark的粉絲，她曾多次在公開場合公開表達對Mark的喜愛，比如透露自己訂閱了Mark的收費粉絲服務「Bubble」; 又比如在挑戰或頒獎禮等場合與Mark互動時，粉絲們也能夠感受到她對本命的喜愛和崇拜。



앜ㅋㅋㅋㅋㅋ 이영지님 마크옆자리에서 폭풍랩 보여주심ㅠㅠㅠ

아 드림이들 너무 귀여워ㅠㅠㅜㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/kquUbr8EPj — 스노우볼 (@humnangg) December 2, 2023

據悉，李泳知將參與即將於本月16日發行的Mark新單曲的Feat部份。 兩位當下炙手可熱且實力非凡的藝人聯手，勢必引發熱烈反響。 尤其是李泳知早已公開表示自己是Mark的粉絲，此次合作無疑將為她「成功追星」的故事畫上點睛之筆。



Mark今年以NCT 127和NCT DREAM的身份表現異常活躍。 他隨NCT 127發行了第六張正規專輯《WALK》; 同時以NCT DREAM的身份接連推出《DREAM （） SCAPE》和第四張正規專輯《DREAMSCAPE》。



此外，Mark還圓滿完成了NCT DREAM在全球25個地區舉辦的37場第三次世界巡演，並即將參與美國最大的年末音樂節「2024 iHeartRadio Jingle Ball Tour」。 此次與李泳知合作的新單曲發佈，更如同一份特別的禮物，為他忙碌的一年畫上濃墨重彩的一筆。

對李泳知而言，今年同樣是具有里程碑意義的一年。 她發行了出道以來的首張EP專輯《16 Fantasy》，主打歌《Small Girl》在Melon Top 100和Genie Music Top 200排行榜上均奪得冠軍。 在音樂節目中也摘得獎盃，不僅鞏固了她在綜藝領域的地位，也以音樂實力獲得認可。



獨具個性的Mark和充滿力量感的李泳知此次聯手，能否在年末掀起音源榜熱潮，令人倍感期待。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞