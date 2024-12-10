SUPER JUNIOR-D&E首次香港戶外開show 東海、銀赫大曬廣東話冧粉絲：BB豬！

K-pop界人氣代表男團SUPER JUNIOR-D&E帶著他們好評如潮的巡演2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG演唱會來到香港，12月7日起連續兩天在西九文化區安盛x竹翠公園跟歌迷們見面。由於今次香港演唱會臨近SUPER JUNIOR-D&E在12月16日出道的13周年，因此東海和銀赫演出分外落力，在超過兩小時的演出中，獻唱了20多首歌曲，成功為香港，以至來自世界各地的ANNIE（他們粉絲名稱）們帶來一個難忘的晚上。

演唱會正式開始，D&E第一時間便為觀眾帶來驚喜！穿上閃石外套的兩位oppa，率先獻唱了Super Junior的名作〈Rock Your Body〉跟大家見面，盡顯他們是團魂滿滿的K-pop組合！緊接而來，東海、銀赫承接現場的熾熱氣息，再送上〈Twisted〉、〈B.A.D〉和〈Danger〉，在一輪勁歌熱舞之後，粉絲們尖叫不斷，應援聲卻十分整齊，加上應援手燈，構成全場寶藍色的漂亮畫面。

東海、銀赫稍作休息正式跟現場觀眾打招呼，來過香港多次的oppa們，廣東話越來越厲害：「我哋係Super Junior-D&E！」而且更十分鬼馬地大叫現場粉做：「BB豬」即時令台下的粉絲們超級興奮！如痴如醉！之後，東海、銀赫又表示很想念大家，每次來香港都下雨，幸好今次沒有下雨，所以心情很好。



由於D&E與粉絲們已經建立了多年的深厚感情，他們除了要呈獻精彩的表演，也非常享受演出的過程，二人在送上〈Hang Over〉等合唱歌曲之後，更準備了個人部份。銀赫先為ANNIE們演繹了個人作〈Be〉，作為組合內主領舞的他，亦趁solo部份盡顯他的精湛舞技，而東海則為觀眾們送上〈California Love〉。最驚喜是他們還各自演繹了Super Junior的〈One More Chance〉和〈I Think I〉，隨即引來全場歌迷一起合唱，回憶彼此過去的溫馨畫面。



來到encore部份，東海、銀赫希望跟觀眾們來一個輕鬆愉快的告別，因此特別挑選了〈’Bout you〉、〈Need You〉和〈Share My Love〉三首節奏輕快的歌曲，讓彼此留下美好回憶。而D&E在最後跟ANNIE們聊天時就提到，因為這是他們第一次在香港舉行戶外演出，因而玩得特別開心。而粉絲們也預備了應援活動回應D&E，這時候全場觀眾一同舉起玫瑰花送給oppa。看見這個美麗的場面，東海和銀赫也禁不住再用廣東話回應：「好靚啊！」最後再拍攝全場大合照，為這晚的演出畫上完滿句號。

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