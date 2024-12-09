孔晓振睽违6年重返小银幕！亲自解析《问问星星吧》角色：只对实验室抱有热情的指挥官

孔晓振将以冷峻的魅力回归荧幕。

tvN全新周末剧《问问星星吧》将於下月4日开播，这是韩国首部以太空为背景的办公室剧，讲述了在无重力的太空站工作的领导者伊芙（孔晓振 饰）与怀抱神秘任务的不速之客孔龙（李敏镐 饰）在地球外生活的故事。



孔晓振在剧中饰演太空站的指挥官伊芙・金，这也是她时隔六年重返小银幕的作品，她表示：「被太空背景的题材新鲜感所吸引，是选择这部作品的原因。过去在徐淑香作家的作品中，我总是饰演年纪最小的角色，这次能出演指挥官这样的新角色让我感到很新鲜。边剧和导演之间的默契和信任也是我决定出演的重要原因。」

伊芙这个角色与孔晓振以往塑造的角色完全相反，她解释说：「伊芙对人并不感兴趣，反而只对实验生物抱有热情。为了保持指挥官一贯的威严，我付出了很多努力。」



孔晓振在每部作品中都因赋予角色特色的造型而备受瞩目。而这次的伊芙・金根据职业特性，剧中超过一半的时间都穿著太空服，「以太空科学家的身份为主，服装主要展现出她的冷峻魅力。相比流行单品，我更倾向於选择不受潮流影响的酷炫搭配。」

孔晓振也点出了该剧的看点：「所有的场景都以无重力状态为基础，因此每一幕都需要大量的思考与投入。由於这是从未亲身经历过的空间，所以整个拍摄过程就像是在未知的领域摸索。 这不是关於宇宙战争或太空怪物的故事，而是描写太空生活的故事。希望大家关注宇宙研究科学家们为人类付出的努力，以及他们为了守护重要事物所做出的牺牲。」

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