《廚師的迫降：客家廚房》開播獲好評！Nien被利特「騙來」仍很開心，tripleS更多成員將登場

《廚師的迫降：客家廚房》6日已播出首集，才一集便狂獲好評！剪輯節奏、傳播台灣客家文化主旨明確，以及成員們互和樂都受到讚許。

《廚師的迫降：客家廚房》是由台灣公共廣播客家電視台與韓國製作公司3Y CORPORATION共同製作，講述男團Super Junior隊長利特「帶頭」開設客家餐廳，旗下集結了韓國名廚李元日、台灣名演員温昇豪、台灣退役桌球國手江宏傑、韓籍在台YouTuber「韓國女生Judy」（酒帝），以及台籍韓團女愛豆tripleS Nien（許念慈）。開播前光是陣容就擁高討論度，開播後更是佳評如潮。



首集如預告所示，李元日和Nien雙雙被「騙」來台灣，說是要旅行、嘗嘗客家料理，在客家餐廳「阿戊嫂的店」美味享受時，卻突然被老闆兼主廚劉雪玲「丟包」，老闆說要去旅行便把店交給李元日和Nien了。兩人著急地打給「始作俑者」利特，利特只是笑笑否認是騙局，說是給他們的挑戰。可愛的是，李元日形容Nien是代罪羔羊，Nien起初還癟嘴表示可憐，下秒馬上90度向前輩利特鞠躬打招呼，掩嘴大笑：「初次見面太神奇了，哇！電視上看到的明星！您好！」



無奈的李元日cue利特道歉，要他跳Super Junior招牌歌〈SORRY, SORRY〉，利特跳一跳李元日就氣消了(?)。李元日看著從頭到尾都很開心的利特說：「好像很開心喔？」利特回應：「每次看到你這樣受苦，我就覺得非常幸福♥。」李元日更是無奈了，要Nien講幾句話幫腔，結果Nien告白利特XDD。



總之李元日和Nien要接手餐廳2日，幸好幫手很快地陸續來臨──江宏傑邊打桌球邊出現驚艷全場，Judy雙語登場讓李元日宛如救星，《火神的眼淚》「邱漢成」温昇豪登場「救火」。五人從互相認識、分配工作、選擇菜色，到玩遊戲決定採購人馬，氣氛都相當歡愉，不過下集開業首日就會遇到困難了……口味不對？食材沒買齊？



《客家廚房》開播後在Threads頗有討論度，有人說「比想像中好看」，點出氣氛、語言轉換都很好，PTT也有人說節奏明快、剪輯流暢，許多人不約而同表示意猶未竟、期待接下來的集數。比較特別的是，不少人把同期的另一檔台韓合作節目Netflix《艾嘉食堂》做比較，認為《客家廚房》光成員相處氛圍便好看太多，且很實在地傳播台灣飲食文化。

《客家廚房》首集開場還透露李元日最終會把客家料理搬回韓國和利特一同推廣，Nien的tripleS隊友SooMin（金秀珉）、DaHyun（徐多賢）、ShiOn（朴示溫）與ChaeWon（金采湲）會來用餐，以及在韓台籍YouTuber「韓國主婦Fion」！完整登場畫面應要等待後續集數。



《廚師的迫降：客家廚房》每周五晚間8點於台灣客家電視台首播，首播起七天內可於官網隨選隨看。

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