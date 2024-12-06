李升基出道20年初次为戏落发剃光头！《大家族》饰演出家帅气僧人，毫不迟疑直接剃发！

今年底独一无二的亲情温馨电影作品《大家族》从视觉上就让观众们感到冲击，其中的男主角李升基更是直接舍弃原本的发型，而变身为剃了光头的出家人。

电影《大家族》在韩国正式上映前举办试映会，得到了爆发性的声援与支持，而其中最令人瞩目的，就是片中需要直接落发剃光头的李升基。这也是他在演技生涯中首度挑战剃光头，李升基表示自己因为信任《大家族》剧本，以及信任梁宇锡导演以及金仑奭大前辈，而下定决心直接落发。



公开的电影剧照中，可看见李升基在片中直接自己剃发的过程，以及他正式成为住持大师并穿上了袈裟的样子，变身为全新角色。李升基也表示，在拍摄《大家族》期间，每天就剃著光头开始每一天，也由於这部电影拥有好剧本，加上他对於金仑奭前辈与导演的信任，不用担心就直接落发了，反而他是在拍完后才担心，头发怎么都长不出来？



而在拍摄当时，正值2022年年底，李升基更需要出席各式各样的年末颁奖典礼，当时顶著大光头的他都戴著假发出席，也引发了粉丝们的话题讨论。李升基为了演出而为了角色的外型努力，相当敬业，片中他饰演一位人气相当高的帅气僧人，不过却因为找上门来的两个小孩，而令他面临难关，成为佛教界的丑闻，剧情相当令人期待。



电影《大家族》是一部家庭喜剧，描述因为家中的儿子（李升基饰）出家成为僧人，而让经营饺子美食店「平满屋」的父亲（金仑奭饰）相当苦恼。某天有一对小兄妹找上门来，并称已出家的李升基就是他们的父亲，而突然升级为祖父，见到了可爱孙子孙女的金仑奭，开启了意想不到的同居生活。12月11日即将在韩上映。



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