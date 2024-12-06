彻底决裂！NewJeans最新声明态度强硬：与HYBE&ADOR信任关系崩塌，再无理由共事

NewJeans五位成员今日透过媒体发布长文声明，强调解约条件充分成立，抨击HYBE和ADOR多次伤害成员和工作人员，重申与ADOR的合约已在11月29日结束。

声明中，五位成员称近日通过媒体获悉ADOR向法院提起诉讼、要求确认合约仍然有效，理由是在公司收回投资成本之前不得解约。但成员们认为，NewJeans返还给HYBE和ADOR的收益早已超过投资额，然而HYBE试图利用负面舆论损害NewJeans的价值，ADOR更换管理层后对此坐视不管，无异於公司本身生成恶评，未能履行保护NewJeans的责任。



NewJeans宣布与公司的信任关系已经破裂，不可能再共事：「ADOR和HYBE多次违反合约，甚至未能履行应保护所属艺人的基本义务，这让我们对其的信任已经崩塌。 按照专属合约的规定，我们已没有理由继续与ADOR和HYBE共同工作。」

NewJeans强调解约的合理性：专属合约中明确记载，若ADOR未能履行合约义务，NewJeans有权解除合约。在信任破裂且违约的情况下仍要求NewJeans再工作5年，「这不仅不合理，更是不人道的行为」。

NewJeans再次向ADOR划清界限：「自2024年11月29日起，我们已不再隶属於ADOR。 ADOR无权干涉或介入我们的活动。」对於ADOR提出的诉讼，NewJeans解释称此举只是请求法院确定解约无效，但尚未获得法院确定，然而ADOR却已对外发表声明、误导公众认为合约依然有效，NewJeans对此深感遗憾。



NewJeans还揭露HYBE和ADOR针对成员和工作人员的不良行径，表示成员们始终团结一心：「表面上声称尝试沟通与和解，背地里却跟踪和诋毁我们。当看到媒体散播不实信息的报导，我们感到既恐惧又厌恶。然而，无论如何挑拨离间，我们五人始终团结一致，没有人能让我们分裂。」「宣布解约后，我们仍认真按约定履行ADOR的剩余行程，然而我们目睹帮助完成行程的经纪人和工作人员被ADOR和HYBE强行收走笔记型电脑，甚至遭到突检查击，严重的折磨导致他们痛哭流涕……我们无法理解，且感到十分痛心，因为这种缺乏良心和人性的公司造成的受害者并不仅仅是我们。」

NewJeans深知以后的道路会很艰难，但希望成为「勇敢而健康的人」，透过健康的音乐活动与粉丝们在一起，且相信一定能实现这一梦想。

此前，NewJeans於11月13日向ADOR发送内容证明文件，要求在两周内解决六项问题、否则将解约，随后於28日召开记者会，宣布从11月29日起与ADOR正式解约。 昨天（12月5日），ADOR发表声明表示，已於本月3日向首尔中央地方法院提起诉讼，要求确认与合约依旧有效。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻