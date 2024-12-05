宋江入伍近況影片公開！為公益宣傳片出鏡獻聲，畫面養眼似電影劇照

正在服役中的演員宋江，近日通過「國防Helpcall」公益宣傳片再次與粉絲見面，影片一經公開便在各大社群網站引發熱議！

宣傳片以宋江的旁白開場，他說道：「每一次開始的時刻，我們都需要幫助。 當你面臨新的開始、需要幫助時，我們會成為那雙援手。 無論何時，總是如此。」隨後，畫面轉向宋江傾聽一名士兵心聲，他微笑著對鏡頭說道：「我們一起解決吧，不要獨自煩惱。」



整段視頻僅有45秒，宋江的出場時間僅8秒，即便身著軍裝、留著短髮，俊朗外貌與溫暖形象仍然令人眼前一亮，與作為演員活動的時期別無二致，令人仿彿置身於電視劇場景中。



國防Helpcall是由國防部運營的國軍內部綜合諮詢中心，在宋江之前，玉澤演、任時完、姜河那也曾一同為國防Helpcall拍攝宣傳影片。



該影片發佈後，網友們紛紛表達對宋江的喜愛之情：「還以為在拍電視劇」「聲音和臉龐都讓人心動」「栗子頭也帥氣」「剝殼水煮蛋一樣的肌膚一點都沒變」。

此外，宋江2017年通過tvN電視《她愛上了我的謊》正式出道，隨後在《擺飯桌的男人》《吸血鬼羅曼史》等作品中嶄露頭角。 憑藉網劇《喜歡的話請響鈴》迅速躋身主角行列，並以《Sweet Home》《無法抗拒的他》《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》《與惡魔有約》等作品在韓國及海外積累了大量粉絲。



今年4月宋江以現役身份入伍，目前正在陸軍第2軍團服役，預計明年10月1日退伍。



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