金高銀&李智雅綜藝《酒路雙人行》台灣行預告！金高銀曾長住北京秀流利中文

以《孤單又燦爛的神－鬼怪》爆紅的演員金高銀，和《The Penthouse》（上流戰爭）女主角「秀蓮」李智雅，兩人共同參與了實境綜藝節目《酒路雙人行》，在韓國首爾與台灣台北兩地旅行。

說是旅行其實不太正確，在《酒路雙人行》（주로 둘이서，又譯「兩個人的酒路」、「酒路，兩人同行」）中，兩人要挑戰當「美食專欄作家」，在品嘗台韓兩地的美食與威士忌後，要寫下評論文章刊於雜誌上。在兩集首爾行後，金高銀與李智雅來到台北。



預告中看起來她們享用了火鍋還有牛肉麵，可聽見金高銀能用流利的中文與餐廳店員對談，「我們要紅色的」、「有沒有麻將？」、「這是辣的？」全都難不倒金高銀，就算在街上乾貨店也能問：「這是話梅嗎？」看起來完全不需要翻譯，讓李智雅佩服不已。



▼預告片



而金高銀為何能說得一口流利中文呢？原來她小時候因父親的緣故，3歲起在中國北京生活十年，中學一年級才回到韓國。過去她曾在節目《Happy Together 3》講述這段童年記憶，由於提到中國「中學一年級才開始學ABCD」、「回韓國才第一次看到水性簽字筆」，加上節目上主持人朴明秀與曹世鎬調侃，讓金高銀及主持人被批評「迷惑發言」、「辱華」，不過也有不少網友為她說話，表示自己的經驗相同、她所在的學校並不是資源最好的……等等。

▼金高銀2013年也曾在香港國際電影節秀中文



回到節目，此集《酒路雙人行》將在12月1日播出。順帶一題，此節目還有特邀旁白，是曾演《巨星柳白》等劇也當過綜藝《第六感》班底的李相燁。

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