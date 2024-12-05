[好片推荐]不用台词也可以很好哭！翻拍台版《听说》卢允瑞x洪庆共同寻找人生目标、诠释无声的小清新恋情！

韩国小清新电影《听说》将於12月6日在台上映，由《我们的蓝调时光》《二十世纪少女》演员卢允瑞，以及《翻供》《恶鬼》中的百想新人男演员洪庆，两人将诠释在寻找人生目标的路途上的旁徨与成长。

虽然翻拍自2009年的台湾同名电影，不过修改了一点点人物设定，加上时代背景的不同，呈现出不太一样的感觉。本次担任男主角的洪庆，曾在电影《翻供》中有令人印象深刻的演出，也一举让他拿下百想艺术大赏的男子新人奖。他在片中饰演一位对未来还没有任何想法的年轻人，仅是熟悉手语，也没有太多特别专长，暂时在家中的便当店帮忙外送，从没想过有一天，他的手语为他带来了满满幸福感。



气质清新的卢允瑞，曾演出人气电视剧《我们的蓝调时光》与《浪漫速成班》，以及电影《二十世纪少女》，在片中她饰演一位努力生活的少女，代替父母亲守护著要参加游泳比赛的妹妹，忙碌的生活中却发现自己总为了别人而活，遇见了洪庆之后，开始思考自己的未来。



男女主角在片中虽然大部分都是以手语以及手机讯息交谈，比一般人的对话看来更多了一分礼貌，除了清新脱俗的恋情以外，更有动人的亲情。家庭中父母亲的心态绝对会影响孩子日后的思绪与发展，便当店父母对於儿子日常表情的细腻观察，以及倾听他的心声并支持他所爱的选择，聋人家庭虽然有女儿协助很开心，却也鼓励她活出自己的人生，亲情环节的表现相当感人，即使是用手语代替台词，依旧赚人热泪。



与台湾版本不同的是，洪庆比起彭于晏多了一种无辜与内向的感觉，彭于晏演出的黄天阔是一位比较毛躁的大男孩，但洪庆的版本李龙俊却是小心翼翼地接近女主角，渐渐让她放下了防备共享生活，而在卢允瑞正面拒绝他的时候，他急著用手语解释，眼眶充满了泪水的样子也令人相当不舍。韩国版本也多了一位男二，为剧情增添不少趣味。《听说》将於12月6日正式在台上映，剧中的女主角卢允瑞也将与导演共同来台宣传。



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