【韓網熱門】新聞報導了現在韓國信用等級沒有下降的原因

韓媒「Etoday」今日上午發佈速報，稱國際信用評等機構標準普爾（S&P）認為，雖然韓國下達了緊急戒嚴令，但沒到需要立刻下調國家信用評級的程度。 原因是解決過程進行得十分迅速，判斷仍能維持正常功能。 這要歸功於國民努力、國會正常運轉啊。

對此，一名韓國網友做出比喻：「雖然經常拉屎，但收拾得也很快ᅲ」



韓國網友評論：

1. 幸好我們是8282的民族ᅲᅲᅲ（*韓文8282諧音是「快快」）

2. 散發臭氣之前很迅速地收拾掉了ᅲ拜託別再拉了...

3. 收屎達人

4. 這程度話，是不是腹瀉了呢...

5. 我該咒罵「經常拉屎」這件事呢？ 還是該稱讚「收拾得很快」這件事？

6. 拉的是一撥人，收拾的是另一撥人，真的好氣

7. C8把菊花縫上吧，別亂噴射了

8. 只有收拾的人在繼續收拾ᅲᅲᅲ拉的傢伙還在拉個不停ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

9. 拉的人自己出來收拾啦！

10. 托另一半人的福，流程仍能順利進行 ... 唉唷

11. 問題是一半人好不容易收拾乾淨，另一半人又開始拉了...

12. 別再拉了，我很累

13. 雖然去地獄走了一趟，但現在還活著

14. 昨天議員們噠噠噠跑來翻墻進國會，把該做的事都做了，辦事真的超快

15. 早上看到匯率沒有繼續跌，我就知道是因為昨夜市民全都聚集到國會、國會也迅速做出了處理

16. 我該開心還是不開心...

17. 我笑了... 雖然不應該笑...

18. 因為不是第一次經歷了，所以大家都很迅速，真是哭笑不得ᅲᅲkkk

19. 每次遇到危機時，看到我們國民的應對方式，總是十分感動 ᅲᅲᅲ

20. C8… 不管怎樣，先謝謝大家的信任

21. 我們會很努力收拾的，請繼續支持我們ᅲ

22. 要加油到最後一刻啊！

出處：https://theqoo.net/hot/3513181208

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