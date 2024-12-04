【韩网热门】新闻报导了现在韩国信用等级没有下降的原因

韩媒「Etoday」今日上午发布速报，称国际信用评等机构标准普尔（S&P）认为，虽然韩国下达了紧急戒严令，但没到需要立刻下调国家信用评级的程度。 原因是解决过程进行得十分迅速，判断仍能维持正常功能。 这要归功於国民努力、国会正常运转啊。

对此，一名韩国网友做出比喻：「虽然经常拉屎，但收拾得也很快ᅲ」



韩国网友评论：

1. 幸好我们是8282的民族ᅲᅲᅲ（*韩文8282谐音是「快快」）

2. 散发臭气之前很迅速地收拾掉了ᅲ拜托别再拉了...

3. 收屎达人

4. 这程度话，是不是腹泻了呢...

5. 我该咒骂「经常拉屎」这件事呢？ 还是该称赞「收拾得很快」这件事？

6. 拉的是一拨人，收拾的是另一拨人，真的好气

7. C8把菊花缝上吧，别乱喷射了

8. 只有收拾的人在继续收拾ᅲᅲᅲ拉的家伙还在拉个不停ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

9. 拉的人自己出来收拾啦！

10. 托另一半人的福，流程仍能顺利进行 ... 唉唷

11. 问题是一半人好不容易收拾干净，另一半人又开始拉了...

12. 别再拉了，我很累

13. 虽然去地狱走了一趟，但现在还活著

14. 昨天议员们哒哒哒跑来翻墙进国会，把该做的事都做了，办事真的超快

15. 早上看到汇率没有继续跌，我就知道是因为昨夜市民全都聚集到国会、国会也迅速做出了处理

16. 我该开心还是不开心...

17. 我笑了... 虽然不应该笑...

18. 因为不是第一次经历了，所以大家都很迅速，真是哭笑不得ᅲᅲkkk

19. 每次遇到危机时，看到我们国民的应对方式，总是十分感动 ᅲᅲᅲ

20. C8… 不管怎样，先谢谢大家的信任

21. 我们会很努力收拾的，请继续支持我们ᅲ

22. 要加油到最后一刻啊！

出处：https://theqoo.net/hot/3513181208

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