尹锡悦短暂戒严影响：《一箱情缘》采访变动、节目突喊卡、MONSTA X I.M成为首个宣布戒严偶像

韩国总统尹锡悦昨（3）日晚间10时23分左右（韩国时间，以下皆是）突然宣布紧急戒严，而据后来发表的戒严司令部第1号布告令，除了禁止集会游行等政治活动外，媒体和出版社也将被严格控管，导致演艺圈一阵混乱，都在紧急讨论是否暂停活动。

虽然戒严令今（4）日凌晨1时很快就被国会推翻，尹锡悦也於4时27分解除戒严令，但一些演艺活动在决定取消后已来不及再做更动，如Netflix影集《一箱情缘》原定今日午时举行女主角徐玄振的采访活动，Netflix宣布改期，同时告知分别订於明后天举行的另外两名主演孔刘与郑润厦的采访，恐怕也要变动。



Channel A招牌综艺、军事生存节目《钢铁部队W》昨晚首播时间正好发生尹锡悦宣布戒严，电视台紧急将节目停播、插播戒严特别新闻，今制作单位说明被卡掉的第10集决赛内容会在下周完整播出。和《钢铁部队W》几乎同时段的MBN歌唱竞赛节目《现役歌手2》昨晚也被紧急喊卡，电视台一样插播戒严新闻、一样延到下周完整播出。



而广播电台，MONSTA X成员I.M意外成为史上第一个在广播上传达戒严速报的爱豆，据说I.M上半场还欢愉的主持节目，下半场开场就面露紧张神色传达戒严速报：「转达速报，今日下午尹锡悦总统宣布了非常戒严令。」由於戒严对军中影响巨大，正在服役的士兵恐须延迟退伍，I.M的MONSTA X队友基现、亨愿和周宪正服役中，因此I.M当时的转达令人更加难受。



另个广播节目《两点出逃Cultwo Show》，今日下午播出时，现场难得空荡荡的没有任何观众，「过去总是挤满听众的摄影棚空空如也。因为昨晚发生的事情大家都很不安，突然宣布紧急戒严，应该有很多人彻夜难眠。」主持人金泰均表示节目事先发送了简讯通知录影取消，节目通宵在聊天群组讨论如何应对，最终取消了听众入场和嘉宾的演出，仅他和特别DJ李正录影，「这是继Covid-19后，再次在如此安静」。金泰均也正能量传达：「大家应该都很担心，但回到日常生活也要在岗位上工作，不是吗？ 虽然不知道以后会发生什么情况，但我会在自己的位置上完成让大家感受幸福的任务。」



而资深歌手李承桓（李承焕）在3日到5日连续开唱，昨演出结束后得知戒严随即取消后两天演唱会，而今重新在IG表示随著戒严结束，演唱会会如期演出，并向粉丝道歉造成混乱。



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