【韓網熱門】李鍾碩追的劇多過大部分劇迷網友

李鍾碩是有名的劇迷，最近在粉絲溝通app聊到正在追的劇，真的是各種類型都看：「《如此親密的背叛者》很有趣呢。 和媽媽一起看了《勇敢無雙龍秀炡》，現在已經劇終。 媽媽回家時總是已經在看了，這週大結局。 今天是《正年》大結局。 《愛在獨木橋》開播~正在看~《現在撥打的電話》正在看~《浮遊先生》好看嗎？ 我也已經在看啦~《熱血司祭》有在看。 《玉氏夫人傳》首播，正在追~」

李鍾碩還說追劇比拍劇更有趣：「不是學習，只是單純追劇... 啊... 不對，我是在學習... 看別人拍的劇確實最有趣啦~」



韓國網友評論：

1. 哇這些全都看了嗎？好厲害

2. 這程度的話，在家的時間全都用來看劇了吧？

3. 根本是新劇速遞bot kkk

4. 這是什麼開播和劇終提醒服務嗎kkk

5. 永無止境的文獻考察研究kkk

6. 好奇李鍾碩心中第一名的劇是哪部呢

7. 想起他在拍攝《W-兩個世界》時，流暢地打出《狗和狼的時間》台詞kkk



8. 感覺他不是「因為當了演員所以要追劇來研究」，而是像一個劇迷瘋狂地看了無數部劇之後，覺得實在太有趣了，於是萌生了「我也想參與其中」的念頭

9. 他居然連日日連續劇（*類似八點檔）都有追kk

10. 有些人以為演員當然都會看很多作品，但其實不少演員不僅不看自己的作品，連別人的作品也不看，某知名電影演員就因為說不常去電影院而被罵過呢

11. 不聽歌的歌手、不看電影的演員、不讀書的作家，這種真的愛不起來。 演員本人喜歡影視作品就讓人很有好感

12. 好奇他看了幾遍自己出演的劇呢？ kkk

13. 明明是單純喜歡追劇，突然修正成「是在學習」kkkk

14. 和從前一樣啊，一直都是超級劇迷kkk

15. 李鍾碩十幾年前拍直播劇的時候也有追當時在播的劇kk（他是直播劇的工作人員...）

16. 他是真的把興趣愛好變成了職業kkk

17. 所以才那麼會挑劇本嗎... 李鍾碩出演的作品都很好看

18. 比起追劇，趕快回來拍戲啦！

出處：https://theqoo.net/hot/3510942755

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