【韩网热门】李钟硕追的剧多过大部分剧迷网友

李钟硕是有名的剧迷，最近在粉丝沟通app聊到正在追的剧，真的是各种类型都看：「《如此亲密的背叛者》很有趣呢。 和妈妈一起看了《勇敢无双龙秀炡》，现在已经剧终。 妈妈回家时总是已经在看了，这周大结局。 今天是《正年》大结局。 《爱在独木桥》开播~正在看~《现在拨打的电话》正在看~《浮游先生》好看吗？ 我也已经在看啦~《热血司祭》有在看。 《玉氏夫人传》首播，正在追~」

李钟硕还说追剧比拍剧更有趣：「不是学习，只是单纯追剧... 啊... 不对，我是在学习... 看别人拍的剧确实最有趣啦~」



韩国网友评论：

1. 哇这些全都看了吗？好厉害

2. 这程度的话，在家的时间全都用来看剧了吧？

3. 根本是新剧速递bot kkk

4. 这是什么开播和剧终提醒服务吗kkk

5. 永无止境的文献考察研究kkk

6. 好奇李钟硕心中第一名的剧是哪部呢

7. 想起他在拍摄《W-两个世界》时，流畅地打出《狗和狼的时间》台词kkk



8. 感觉他不是「因为当了演员所以要追剧来研究」，而是像一个剧迷疯狂地看了无数部剧之后，觉得实在太有趣了，於是萌生了「我也想参与其中」的念头

9. 他居然连日日连续剧（*类似八点档）都有追kk

10. 有些人以为演员当然都会看很多作品，但其实不少演员不仅不看自己的作品，连别人的作品也不看，某知名电影演员就因为说不常去电影院而被骂过呢

11. 不听歌的歌手、不看电影的演员、不读书的作家，这种真的爱不起来。 演员本人喜欢影视作品就让人很有好感

12. 好奇他看了几遍自己出演的剧呢？ kkk

13. 明明是单纯喜欢追剧，突然修正成「是在学习」kkkk

14. 和从前一样啊，一直都是超级剧迷kkk

15. 李钟硕十几年前拍直播剧的时候也有追当时在播的剧kk（他是直播剧的工作人员...）

16. 他是真的把兴趣爱好变成了职业kkk

17. 所以才那么会挑剧本吗... 李钟硕出演的作品都很好看

18. 比起追剧，赶快回来拍戏啦！

出处：https://theqoo.net/hot/3510942755

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