好喜歡這對!《愛在獨木橋》年輕演員吳藝珠x洪民基完美演繹鄭裕美x朱智勛18年前青春戀情！

最近收視率節節高升的《愛在獨木橋》，描述18年前學生時期曾經歷甜蜜戀愛的男女，因誤會而彼此分開，甚至心中相互留有疙瘩，兩人18年後重新在職場相遇，心中會有什麼樣感受？除了朱智勛與鄭裕美的搞笑演出外，這對年輕演員洪民基與吳藝珠的表現也非常亮眼，展現兩人18年前的甜美戀情。

同一天出生，甚至連名字都相同的石志源（朱智勛、洪民基飾）與尹志源（鄭裕美、吳藝珠飾）兩人在高中時期同班，也是全校第一二名的競爭者，直到有一次兩人拿期末考的排名來打賭，尹志源要求「你輸了一輩子都要叫我姐姐」，石志源卻提出「你輸了就要跟我交往」的重大賭注，讓兩人的關係從好友轉為粉紅。



已播出的4集劇情，是18年後的成人相遇與18年前的青春戀情交替呈現，令觀眾們相當好奇石志源與尹志源到底以前是結下了多大的仇恨，兩人明明非常登對也互有好感，甚至瞞著同學們偷偷交往，為了小事情吃醋的尹志源，以及總能完美化解冷戰的石志源，甜甜的戀情令觀眾們更加投入，就算尹志源說「別再打電話給我了」，石志源卻直接來到她家門外，十足青春戀曲看得令人相當心動。



在第三集中也終於詳細說明了為什麼兩人最後導致不愉快的分手，其實兩人都並沒有相互討厭，但卻因為石志源父親突然入院並轉到首爾，兩人因此斷了聯繫，尹志源也後悔為何自己當時最後一句話是「別再跟我聯絡了」，也曾經在初雪的那一天，來到兩人曾經約定的南山等待，卻沒有等到石志源，石志源竟然在那一天來到尹志源家門外，同樣撲了個空，兩人相隔兩地卻都哭紅了雙眼。





年輕的尹志源由吳藝珠飾演，她曾演出 《海岸村恰恰恰》跟《因為不想吃虧》中申敏兒的學生時期，也曾是《王后傘下》中大君文相敏的王后，近期也演出了池昌旭作品《江南B-side》中趙宇鎮的女兒，可說是作品多多，相當受到矚目。而飾演年輕石志源的洪民基則是新人男演員，作品還並未累積太多，透過本次《愛在獨木橋》的演出也受到觀眾們的喜愛。



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