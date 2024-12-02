【韓網熱門】柳演錫X蔡秀彬《現在撥打的電話》Netflix全球第二、33國第一！網：肉麻但有趣、又土又好看

《現在撥打的電話》上月22日首播後立刻在包括韓國在內的33個國家排名第一，並成功進入全球78個國家的TOP 10排行榜，展現出極高人氣。 （*截至12月2日，根據FlixPatrol數據）

第4集全國收視率5. 7%，最高收視率達到7%，司彥和熙珠的感情有新的突破，ending也充滿懸念！第5集將於本週六播出，特別延長10分鐘！



韓國網友評論：

1. 都說好看，我也看了，真的幼稚到爆，但完全停不下來

2. 雖然很肉麻很幼稚，但不知為何一直追著看kkk

3. 非常奇妙的一部劇，陷進去就出不來kk

4. 滿是老套情節，內容一眼就能看穿，但是真的好看！

5. 很多台詞讓我感慨柳演錫真的救活了這個角色kkk

6. 這就是韓式言情小說的味道kkkkk

7. 因為劇太好看而買了原著來看kkk

8. 多巴胺shower！多巴胺瀑布！啊太太太好看了

9. 現在我已感覺不到幼稚和肉麻... 完蛋了...

10. 看了一會，那種假裝致命、目中無人的台詞也太典型言情男主了，肉麻到不行kkk單看文字還好，實際演出來完全看不下去

11. 柳演錫就像從言情小說裡走出來一樣，太有魅力

12. 柳演錫把肉麻的台詞都變得很真摯，演技超棒

13. 看了第一集就棄了... 要不要重新開始啊

14. 忍過第2集就好，從第4集開始已經不太肉麻

15. 太好奇下一集的內容，要瘋了ᅮᅮᅮᅮ

16. 又幼稚又有趣，這真的很難，但他們做到了kkk

17. 肉麻、幼稚、然而超級好看，成癮性很強kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3509553271

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