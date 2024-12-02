孔劉上劉寅娜節目談自己職業倦怠令人心酸：「我當時並未察覺到自己處於倦怠，後來才意識到。」

出道23年的韓劇男神孔劉坦承了自己的曾經職業倦怠的經歷。

近日，孔劉作為嘉賓出演了劉寅娜主持的 YouTube 電台節目《You in Radio》，透過聽眾的分享的故事而產生了共鳴。

當天，一位聽眾自稱是「四次落榜生」，並表示自己可能會成為「五次落榜生」。該聽眾表示：「實在太沮喪了，什麼都不想做，感覺很無力。這是不是倦怠呢？我該怎麼辦？」



聽到這則來信後，孔劉表示：「每當聽到這類話題，我會變得格外謹慎。聽眾自己認為這是倦怠吧。而我當時並未意識到自己的倦怠情緒。過了一段時間，我才恍然大悟，『原來那時我經歷了倦怠』，那時我才能用言語描述自己的感受。我也才真正理解了當時擁有的情緒。」

他接著安慰道：「根據這位聽眾的話，感覺他已經有了一定的自我覺察。我相信這位聽眾能夠很好地克服眼前的困難。」為他加油打氣，展現溫暖的面貌。

孔劉曾聊過當《鬼怪》非常成功時，他卻很奇怪地沒有感到幸福，雖然作品成功很開心，但與之無關的是心裡有一角非常空虛，甚至一度無法打起精神。 不是因為工作不順或辛苦，只是時期不巧沒能享受那些關注和幸福。想必他當時也花了很多心力調整，讓觀眾們可以繼續看到他的新作品。

▼孔劉和徐玄振的 Netflix 全新韓劇《一箱情緣》，講述因湖邊浮出的行李箱，一間秘密婚姻介紹公司隨之曝光，一對夫妻的詭異婚姻也被捲入事件的漩渦；故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶。



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