確定了！IU＆邊佑錫合作新劇《21世紀大君夫人》「王次子愛上富千金」！兩人曾合作過《步步驚心：麗》

今日（2）Kakao娛樂宣布，IU（李知恩）和邊佑錫確定出演MBC新劇《21世紀大君夫人》。

《21世紀大君夫人》是以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述雖然是擁有一切的財閥，但身份卻只是「平民」而煩躁的女人，和一個是王的兒子，卻什麼也得不到而悲傷的男人，兩人之間打破身份的羅曼史。

IU 在劇中飾演擁有華麗的外貌、知性以及強烈的求勝慾望，是財界排名第一的財閥家老二「成熙珠」，以微不足道的平民身份成爲自己人生的絆腳石，與李安大君交織在一起。邊佑錫飾演21世紀君主立憲制大韓民國的「李安大君」，作爲王的第二個兒子出生，除了王族身份之外，卻什麼也得不到，一直隱藏自己的他遇到成熙珠，開始有了變化。



IU 近年通過《我的大叔》、《德魯納酒店》和電影《嬰兒轉運站》等作品，以細膩的感情和眼神，展現多樣的角色。她會如何詮釋富二代「成熙珠」的角色，也備受期待！另外，IU 與朴寶劍主演的新劇《您辛苦了》預計在明年播出。



邊佑錫通過《背著善宰跑》掀起「柳善宰綜合症」，廣告代言接不完，讓許多粉絲都非常期待他的下一部新劇。這次變身爲現代版王族，看來之後又會掀起一股熱潮了！



值得一提的是兩人其實合作過《月之戀人—步步驚心：麗》，邊佑錫在劇中飾演高夏真（IU穿越前的角色）前男友「齊東」，時隔多年再一起合作，會展現什麼樣的化學反應？已經讓人期待！而《21世紀大君夫人》預計在明年播出。



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