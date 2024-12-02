ROSÉ透露明年BLACKPINK將回歸發行專輯跟巡演，這次是成員自己出面給出承諾啦！！

ROSÉ 坦言比起 solo，更喜歡跟成員們一起討論&活動：「有時候會想...夥伴對我來說真的很重要啊。」

人氣女團 BLACKPINK 的成員 ROSÉ 憑藉與 Bruno Mars（火星人布魯諾）合作的〈APT.〉創下K-POP女性歌手的新紀錄，同時她也預告了 BLACKPINK 完整體的活動計劃。

ROSÉ 在1日下午播出的 JTBC《Newsroom》訪談中表示：「明年我們（BLACKPINK）應該會發行專輯並展開巡演。」



談到作為 BLACKPINK 成員活動與個人活動的差異時，她說：「自己需要承擔的責任變得更多，目前仍在學習中。」她坦言，在活動中有時必須獨自承擔全部責任，這讓她感到有些壓力。因此，她表示：「有時候會想...夥伴對我來說真的很重要啊。」

並補充道：「當我和 BLACKPINK 成員們在一起時，總是能一起討論我們的計劃，並針對可能出現的問題進行對話，從而獲得成長和發展的機會。但獨自一人時，難免會感到不知所措。」、「有時會更感受到聯繫成員們的重要性，也很感激像 Bruno Mars 這樣的優秀前輩，讓我可以向他尋求建議。」

▼YG梁鉉錫也在2025年計劃中，提到BLACKPINK將展開全球巡演：



而 ROSÉ 將於12月6日發行首張個人正規專輯《rosie》，其中收錄了〈APT.〉和最近發表的新曲〈number one girl〉等12首歌曲。



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