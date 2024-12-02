确定了！IU＆边佑锡合作新剧《21世纪大君夫人》「王次子爱上富千金」！两人曾合作过《步步惊心：丽》

今日（2）Kakao娱乐宣布，IU（李知恩）和边佑锡确定出演MBC新剧《21世纪大君夫人》。

《21世纪大君夫人》是以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述虽然是拥有一切的财阀，但身份却只是「平民」而烦躁的女人，和一个是王的儿子，却什么也得不到而悲伤的男人，两人之间打破身份的罗曼史。

IU 在剧中饰演拥有华丽的外貌、知性以及强烈的求胜欲望，是财界排名第一的财阀家老二「成熙珠」，以微不足道的平民身份成爲自己人生的绊脚石，与李安大君交织在一起。边佑锡饰演21世纪君主立宪制大韩民国的「李安大君」，作爲王的第二个儿子出生，除了王族身份之外，却什么也得不到，一直隐藏自己的他遇到成熙珠，开始有了变化。



IU 近年通过《我的大叔》、《德鲁纳酒店》和电影《婴儿转运站》等作品，以细腻的感情和眼神，展现多样的角色。她会如何诠释富二代「成熙珠」的角色，也备受期待！另外，IU 与朴宝剑主演的新剧《您辛苦了》预计在明年播出。



边佑锡通过《背著善宰跑》掀起「柳善宰综合症」，广告代言接不完，让许多粉丝都非常期待他的下一部新剧。这次变身爲现代版王族，看来之后又会掀起一股热潮了！



值得一提的是两人其实合作过《月之恋人—步步惊心：丽》，边佑锡在剧中饰演高夏真（IU穿越前的角色）前男友「齐东」，时隔多年再一起合作，会展现什么样的化学反应？已经让人期待！而《21世纪大君夫人》预计在明年播出。



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