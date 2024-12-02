ROSÉ透露明年BLACKPINK将回归发行专辑跟巡演，这次是成员自己出面给出承诺啦！！

ROSÉ 坦言比起 solo，更喜欢跟成员们一起讨论&活动：「有时候会想...伙伴对我来说真的很重要啊。」

人气女团 BLACKPINK 的成员 ROSÉ 凭藉与 Bruno Mars（火星人布鲁诺）合作的〈APT.〉创下K-POP女性歌手的新纪录，同时她也预告了 BLACKPINK 完整体的活动计划。

ROSÉ 在1日下午播出的 JTBC《Newsroom》访谈中表示：「明年我们（BLACKPINK）应该会发行专辑并展开巡演。」



谈到作为 BLACKPINK 成员活动与个人活动的差异时，她说：「自己需要承担的责任变得更多，目前仍在学习中。」她坦言，在活动中有时必须独自承担全部责任，这让她感到有些压力。因此，她表示：「有时候会想...伙伴对我来说真的很重要啊。」

并补充道：「当我和 BLACKPINK 成员们在一起时，总是能一起讨论我们的计划，并针对可能出现的问题进行对话，从而获得成长和发展的机会。但独自一人时，难免会感到不知所措。」、「有时会更感受到联系成员们的重要性，也很感激像 Bruno Mars 这样的优秀前辈，让我可以向他寻求建议。」

▼YG梁铉锡也在2025年计划中，提到BLACKPINK将展开全球巡演：



而 ROSÉ 将於12月6日发行首张个人正规专辑《rosie》，其中收录了〈APT.〉和最近发表的新曲〈number one girl〉等12首歌曲。



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